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Haberler Galeri Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

Esnafa yönelik verilen hibe desteği için başvuru süreci devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasına sayılı günler kala, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. 3.000 ve 5.000 TL hibe desteği için başvuru yapan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından son başvuru tarihi açıklandı. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 15:42
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Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

Pandemiden dolayı sıkıntılar yaşayan esnafa yönelik hükümetin desteği devam ediyor. Kovid-19 salgını nedeniyle ticari faaliyetlerinde aksama yaşayan esnaf ve sanatkarlar için sunulan hibe desteğine başvurular kısa süre sonra sona erecek. Başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, ödemelerin biteceği tarihi araştırıyor. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ticaret Bakanlığı'nın takvimine göre, 25 Mayıs'ta başlayan hibe desteği başvuruları 23 Haziran'da sona erecek. Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor.

E-DEVLET BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

HİBE DESTEĞİNDEN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Destekten 17 Mayıs 2021'den itibaren gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler kazançlarına esas faaliyet konuları üzerinden yararlanabilecek.

Söz konusu desteğe sadece 17 Mayıs'taki vergi kayıtları esas alınarak belirlenen ve destek şartlarını taşıyan vatandaşların başvurusu kabul edilecek.

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Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE BAŞVURU TAKVİMİ

30 günlük süreçte çevrim içi başvuruda yaşanabilecek yoğunluğun, hizmete erişime engel olmasını önlemek için, başvurular TC kimlik numarasının son hanesine göre alınacak.

Başvuru takvimi şöyle olacak:

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Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

T.C. kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar 25 Mayıs Salı, 2 olanlar 26 Mayıs Çarşamba, 4 olanlar 27 Mayıs Perşembe, 6 olanlar 28 Mayıs Cuma, 8 olanlar 29 Mayıs Cumartesi başvurularını gerçekleştirdiler.

30 Mayıs-23 Haziran döneminde tüm vatandaşlar başvuruda bulunabilecek.

Başvuruya ilişkin tüm süreçler "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet Kapısı aracılığıyla yürütülecek.