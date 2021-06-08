Son durum: Hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu?

Esnafa yönelik verilen hibe desteği için başvuru süreci devam ediyor. Başvuruların tamamlanmasına sayılı günler kala, gözler ödemelerin yapılacağı tarihe çevrildi. 3.000 ve 5.000 TL hibe desteği için başvuru yapan vatandaşlar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından son başvuru tarihi açıklandı. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? 3.000 TL ve 5.000 TL esnaf hibe desteği ödeme takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 15:42 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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