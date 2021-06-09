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Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?

Son dakika... Esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon 31 bin 877 kişiye verilecek 3 milyar 472 milyon 19 lira hibe desteği ödemesinin takvimi açıklandı. Hibe desteğine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 14:59
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Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?

Esnafa yönelik sağlanan pandemi destekleri devam ediyor. 3 bin TL ve 5 bin TL olarak iki grup halinde verilecek hibe desteğine başvurular devam ediyor. Destek başvurularının başladığı günden bu yana müracaat eden vatandaşlar, ödemelerin yapılacağı tarihi araştırmaya başlamıştı. Ticaret Bakanlığı tarafından hibe desteği ödemeleri ile ilgili açıklama geldi. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?

HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Yüz binlerce kişiye yapılacak hibe desteğinde ödeme takvimi belli oldu. Buna göre, hibe desteği ödemeleri 10 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek. Han sahipleri yarından itibaren banka hesaplarını kontrol edebilirler.

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Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?

3 MİLYAR 472 MİLYON 19 BİN LİRA ÖDENECEK

Ticaret Bakanlığı, esnafa yönelik yarından itibaren 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yapacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hibe desteği ödemelerine ilişkin bilgi verildi.

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Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?

Buna göre, "Esnaf Sanatkar ve Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında 20 Mayıs 2021 tarihli ve 3998 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı" gereğince başvuru sıralaması dikkate alınarak 5 bin lira hibe desteği 188 bin 194 kişiye, 3 bin lira hibe desteği 843 bin 683 kişiye ödenecek.

Toplamda 1 milyon 31 bin 877 kişiye 3 milyar 472 milyon 19 bin lira hibe desteği ödemesi yarın itibarıyla hak sahiplerinin banka hesaplarına aktarılmaya başlanacak.

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Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?

HİBE DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Ticaret Bakanlığı'nın takvimine göre, 25 Mayıs'ta başlayan hibe desteği başvuruları 23 Haziran'da sona erecek. Başvuru işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden alınıyor.

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