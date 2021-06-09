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Tarih açıklandı! Hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında?
Son dakika... Esnafa hibe desteği ne zaman yatacak? Ticaret Bakanlığı tarafından 1 milyon 31 bin 877 kişiye verilecek 3 milyar 472 milyon 19 lira hibe desteği ödemesinin takvimi açıklandı. Hibe desteğine başvuru yapan vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırıyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hibe desteği ne zaman yatacak? 3 bin ve 5 bin TL esnafa hibe desteği ödemeleri ayın kaçında? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 14:59 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 14:59
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