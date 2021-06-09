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Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?
Borç yapılandırmada başvuru takvimi netleşti. Borç yapılandırması kapsamında, 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borçlar yapılandırılacak. Vergi borcu ve SGK borcunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Borç yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar başvuru ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 SGK borcu ve vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 10:54
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