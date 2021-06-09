Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılıyor.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.