09 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırmada başvuru takvimi netleşti. Borç yapılandırması kapsamında, 30 Nisan 2021 tarihine kadar olan borçlar yapılandırılacak. Vergi borcu ve SGK borcunda başvuruların başlangıç ve bitiş tarihleri açıklandı. Başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Borç yapılandırma yapmak isteyen vatandaşlar başvuru ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Peki, borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 SGK borcu ve vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 09.06.2021 10:45 Güncelleme Tarihi: 09.06.2021 10:54
  • 1
  • 15
Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Borç yapılandırma ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 30 Nisan'a kadar olan bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu gelişmelerin ardından gözler başvuruların başlayacağı tarihe çevrildi. Vergi ve SGK borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlanacak. Borç yapılandırma sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

BORÇ YAPILANDIRMA BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Vergi borçlarına ilişkin son başvuru tarihi 31 Ağustos 2021 olarak belirlendi. Vergi borçlarına ilişkin ilk taksitin son ödeme tarihi 30 Eylül 2021, SGK borçlarına ilişkin ilk taksitin son ödeme tarihi ise 31 Ekim olacak. Başvurular henüz açılmadı. Bunun için öncelikle Gelir İdaresi Başkanlığı'nın bir tebliğ yayımlaması bekleniyor. Aynı zamanda Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan da il müdürlüklerine bir genelge gönderilecek. Bu yazı işlerinin 1-2 gün içerisinde tamamlanması ile birlikte vatandaşlar başvurularını yapabilecekler.

  • 3
  • 15
Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • 4
  • 15
Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'a göre, vatandaşların kamu kurumlarına olan borçlarının yeniden yapılandırılması, matrah ve vergi artırımı yoluyla vergilendirmede öngörülebilirliğin artırılması ve geçmiş vergi dönemlerine ilişkin olası risklerin ortadan kaldırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin teşvik edilmesi için işletme kayıtlarının işletmelerin içinde bulundukları fiili duruma uygun hale getirilmesi, işletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapılması imkanının sağlanması, karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kişilerin yükümlülüklerini yerine getirmeleri halinde geçmiş ödeme performanslarına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmaması sağlanacak.

  • 5
  • 15
Son dakika: Borç yapılandırma başvuru tarihi ne zaman? 2021 GİB vergi ve SGK borcu yapılandırma nasıl yapılır?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, il özel idareleri, belediyeler ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına 30 Nisan'a kadar olan bazı borçlar yapılandırılıyor.

Belediyelerin su, atık su ve katı atık ile sunduğu bazı hizmetlerden kaynaklanan ücret alacakları, aldığı bazı paylar, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücretleri ile su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında bulunuyor.