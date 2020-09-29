Tarih açıklandı! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor?

Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile birlikte merak edilen soruları yanıtladı. Eylül ayı ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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