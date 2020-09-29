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Tarih açıklandı! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor?

Son dakika... İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Eylül ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile birlikte merak edilen soruları yanıtladı. Eylül ayı ödemelerinin tarihi belli oldu. Ödemeler T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak. Peki, Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.09.2020 10:28 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020 10:33
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Tarih açıklandı! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor?

Son dakika... Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kovid-19 pandemisi sonrası işveren ve işçiye umut olan kısa çalışma ödeneğinin bu ayki ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Eylül ayı kısa çalışmanın ödeneceği tarihi açıkladı. Öte yandan kısa çalışma ödeneğinde süre uzatıldı. Peki, Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor?

EYLÜL AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Selçuk, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

Bakan Selçuk, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlattı.

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Tarih açıklandı! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Tarih açıklandı! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Tarih açıklandı! Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 KÇÖ ne zaman bitiyor?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,