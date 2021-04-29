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Tam kapanma bugün başlıyor: Yüzde 50'si çalışacak! İşte 13 soruda çalışanların hakları

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs tarihine kadar 17 günlük tam kapanmaya geçiliyor. Bu dönemde belirli işkolları dışında tüm iş yerleri kapalı olacak ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki tam kapanmada çalışanların hakları neler? Bu süreçte işverene ve çalışanlara hangi destekler verilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:36
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Tam kapanma bugün başlıyor: Yüzde 50'si çalışacak! İşte 13 soruda çalışanların hakları

Her ne kadar belirli alanlarda çalışanlar alacakları belgeler ile tam kapanmadan muaf olsalar da genel olarak çalışanların büyük çoğunluğu kısıtlamalara tabi olacak.

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Tam kapanma bugün başlıyor: Yüzde 50'si çalışacak! İşte 13 soruda çalışanların hakları

Hürriyet'in haberine göre bu süreçte uzaktan çalışma yapılacak ancak uzaktan çalışmaya geçmemiş ya da faaliyeti uzaktan çalışmaya uygun olmayan iş yerleri ise kapanacak.

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Tam kapanma bugün başlıyor: Yüzde 50'si çalışacak! İşte 13 soruda çalışanların hakları

1) Tam kapanma tüm iş yerlerini kapsıyor mu?
Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan iş yeri dışında tüm ticari işletme, iş yerleri, ofisler kapalı olacak, uzaktan çalışmaya geçilecek.

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Tam kapanma bugün başlıyor: Yüzde 50'si çalışacak! İşte 13 soruda çalışanların hakları

2) Kısıtlamadan kimler muaf tutulacak?
İçişleri Bakanlığı genelge yayımlayarak, tam kapanmadan kimlerin muaf tutulacağını tek tek belirtti. Temel gıda, ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde çalışan iş yerleri dahil 43 meslekte çalışanlar kısıtlamadan muaf olacaklar.

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Tam kapanma bugün başlıyor: Yüzde 50'si çalışacak! İşte 13 soruda çalışanların hakları

3) Kısıtlamadan muaf çalışanlara belge gerekli mi?
Çalışanlar tam kısıtlamadan muaf olduklarını belgelemek zorundalar. Meslek mensupları olası kontrollerde mesleki kimliklerini, çalışanlar ise meslek mensubu tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş belgelerini yanlarında bulundurmak durumundalar.