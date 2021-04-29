Tam kapanma bugün başlıyor: Yüzde 50'si çalışacak! İşte 13 soruda çalışanların hakları

Koronavirüs ile mücadele kapsamında bu akşam saat 19.00'dan itibaren 17 Mayıs tarihine kadar 17 günlük tam kapanmaya geçiliyor. Bu dönemde belirli işkolları dışında tüm iş yerleri kapalı olacak ve sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki tam kapanmada çalışanların hakları neler? Bu süreçte işverene ve çalışanlara hangi destekler verilecek? İşte merak edilen tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 29.04.2021 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 10:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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