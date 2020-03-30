Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağkur emeklilerinin bayram ikramiyelerinin Nisan ayında ödeneceği bildirilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tam ödeme tarihlerini açıkladı. İkramiye ödemeleri 4 günde tamamlanacak. Koronavirüsü nedeniyle ikramiye ödemeleri Mayıs ayından Nisan ayına çekilmişti. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ikramiye ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:37Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 10:46