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Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? SSK ve Bağkur emeklilerinin bayram ikramiyelerinin Nisan ayında ödeneceği bildirilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tam ödeme tarihlerini açıkladı. İkramiye ödemeleri 4 günde tamamlanacak. Koronavirüsü nedeniyle ikramiye ödemeleri Mayıs ayından Nisan ayına çekilmişti. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ikramiye ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 10:46
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Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri için ödemeler üç günde, tüm Bağkur emeklileri için bir günde ödemeler tamamlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemeleri öne çekildi. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ikramiye ödeme tarihleri...

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Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyesi 7-11 Nisan'da ödenecek. Ödemeler tahsis numarasının son rakamına göre yapılacak.

İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ödeme tarihleri:

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Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 17-18-19 olanlar: 7 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 20-21-22 olanlar: 8 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 23-24 olanlar: 9 Nisan'da

Tahsis numarası son rakamı 25-26 10 olanlar: 10 Nisan'da

4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek.

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Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri

İKRAMİYELER NASIL ALINACAK?

Emekliler maaşlarını aldıkları banka hesaplarında ikramiyelerini görecekler.

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Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri

"EVDEN ÇIKMAMALARI İÇİN HİZMETİ YAŞLILARIMIZIN KAPISINA GÖTÜRÜYORUZ"

Emekli aylığını PTT'den alan 65 yaş üstü vatandaşlara da ikramiyelerinin, istekleri halinde, SGK ve PTT arasındaki protokol gereği evlerinde teslim edildiğini vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti: