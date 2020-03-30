Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 12 milyon emeklinin heyecanla beklediği bayram ikramiyesinin ödeme tarihleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, SSK emeklileri için ödemeler üç günde, tüm Bağkur emeklileri için bir günde ödemeler tamamlanacak. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemeleri öne çekildi. Ödemeler tahsis numarasına göre yapılacak. Peki, 2020 emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İkramiye ödemeleri nasıl alınacak? İşte SSK Bağkur tahsis numarasına göre ikramiye ödeme tarihleri...