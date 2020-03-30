3 ay 1.752 TL maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kimler faydalanabilir?
Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor. Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmıştı. Kısa çalışma ödeneği ile 1.752 TL ile 4.380 TL arasında ödeme yapılacak. Peki, kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru detayları...
Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:21Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:30