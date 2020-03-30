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3 ay 1.752 TL maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kimler faydalanabilir?

Kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor. Corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmıştı. Kısa çalışma ödeneği ile 1.752 TL ile 4.380 TL arasında ödeme yapılacak. Peki, kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl yapılır? İşte 2020 İŞKUR kısa çalışma ödeneği başvuru detayları...

Giriş Tarihi: 30.03.2020 11:21 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 11:30
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3 ay 1.752 TL maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kimler faydalanabilir?

Son dakika... Yeni tip koronavirüsten olumsuz etkilenen şirketler için kısa çalışma ödeneği başvuruları devam ediyor. Çalışanların bu imkandan faydalanma şartları kolaylaştırıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, corona virüsü nedeniyle faaliyetlerini yavaşlatan/durduran tüm işletmelerin kısa çalışma ödeneğine başvurabileceğini bildirdi. Peki, Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kısa çalışma ödeneğinden kimler faydalanabilir? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

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3 ay 1.752 TL maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kimler faydalanabilir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler her ayın 5'ide yapılıyor. Şirrketlerin şartları taşıyan tüm işçileri bu ödeneken faydalanabilecek.

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3 ay 1.752 TL maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kimler faydalanabilir?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) olumsuz etkilenen ve bu sebeple kısa çalışma uygulamasından yararlanmak isteyen işverenler, İŞKUR İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerine özel olarak oluşturulan elektronik posta adresleri aracılığıyla gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabilecekler.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

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3 ay 1.752 TL maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kimler faydalanabilir?

EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Ödenekten yararlanma süresi 3 ayı geçmeyecek. İşçilerin tamamı için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılır.Asgari çalışan sayısı aranmıyor.

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3 ay 1.752 TL maaş devletten! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları nedir? Kimler faydalanabilir?

Daha önce farklı bir gerekçeyle yararlanmış olan işyerleri de yararlanabilir. Sigorta prim ya da vergi borcu olanlar da yararlanabilecek, ancak SGK'ya bildirilen primler esas alınacak.