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Haberler Galeri Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Kasım ayına yaklaştığımız günlerde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarına ek olarak ödenen yüzde 4-5 oranında miktarında zamlanması bekleniyor. Yeni yıla yaklaştığımız günlerde Temmuz ve Ocak ayları arasında ortaya çıkan enflasyon miktarı sonrasında zam oranı belli olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlara yüzde5,75 oranında zam yapıldı. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 18:46
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Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yılda yapılacak zam oranı sonrasında emekliler maaşlarına yapılacak yansımayı merak ediyor. Temmuz ve Ocak aylarında ortaya çıkacak enflasyon miktarına göre zam oranı belli olacak. Ekonomi uzmanları zam oranı için beklentilerini vatandaşlar ile paylaşmayı sürdürüyor. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

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Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak.

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Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.

Bu tahmin gerçekleşirse, memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 0.79 enflasyon farkıyla yüzde 3.79'a çıkacak.

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Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.

DOKTORA ZAM

Memur maaş katsayısı yüzde 4.68 artarsa, aylık ilave ödeme uzman olmayan doktorlarda 2 bin 101, uzman doktorlarda ise 2 bin 748 liraya çıkacak.

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Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?

VEFAT EDENİN YAKINI ALIYOR

İlave ödemeden, aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

Ödemeyi çalışmayanlar alıyor.

Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor.