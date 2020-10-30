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Emekliye yüksek zam müjdesi! 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?
2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak? Kasım ayına yaklaştığımız günlerde emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı merak ediliyor. Emeklilerin maaşlarına ek olarak ödenen yüzde 4-5 oranında miktarında zamlanması bekleniyor. Yeni yıla yaklaştığımız günlerde Temmuz ve Ocak ayları arasında ortaya çıkan enflasyon miktarı sonrasında zam oranı belli olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında maaşlara yüzde5,75 oranında zam yapıldı. İşte, 2021 Ocak ayında SSK-SGK ve Bağkur emekli zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 30.10.2020 18:39 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 18:46
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