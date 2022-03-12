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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?
Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her yıl yılda iki kere doğalgaz yardımı yapılacağı bildirildi. Bu yıl hayata geçirelen destek ödemesi için e-Devlet üzerinden başvurular alındı. Başvuru sahipleri, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek? İşte cevaplar...