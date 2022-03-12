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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?

Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, her yıl yılda iki kere doğalgaz yardımı yapılacağı bildirildi. Bu yıl hayata geçirelen destek ödemesi için e-Devlet üzerinden başvurular alındı. Başvuru sahipleri, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 17:17
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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?

Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak? 4 milyon haneye ulaşması beklenen doğal gaz yardımı desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilecek destek ödemesinin ayrıntıları araştırılmaya başlandı. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilk ödemelerin mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacağı bildirildi. Bu kapsamda, doğal gaz yardımı ödemelerinin önümüzdeki hafta içerisinde başlaması bekleniyor. Kesin tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?

BAŞVURULAR NASIL SONUÇLANACAK?

Ön kontrol sonrası başvurular, SYD vakıf mütevelli heyetleri tarafından incelenecek. Başvurusu kabul edilenlerin liste haline getirilip elektronik ortamda PTT'ye iletilecek.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 Mart ayı doğal gaz fatura desteği ayın kaçında ödenecek?

Hak sahiplerinin destekten faydalanabilmesi için PTT şubelerine mesken abone grubunda olduklarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Hak kazanıp kazanamadığınızı e-Devlet başvuru sayfası üzerinden takip edebilirsiniz.