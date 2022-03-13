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Haberler Galeri Dünyadaki ilk fuar olma özelliğini taşıyor! Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

Dünyadaki ilk fuar olma özelliğini taşıyor! Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

Son dakika haberine göre: Ankara, dünyadaki ilk "Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi ve Fuarı"na ev sahipliği yapacak. TOGG'un da tanıtılacağı dünyanın ilk 'ekonomi ve iklim değişikliği' temalı fuarına AB, Birleşik Krallık, Japonya'nın da aralarında yer aldığı ülkelerin büyükelçileri, Birleşmiş Milletler'den uluslararası dernek, vakıf ve kalkınma ajanslarının temsilcilerine, oda ve belediye başkanlarına kadar geniş bir çerçevede 12 binin üzerinde katılımcı bekleniyor.

Giriş Tarihi: 13.03.2022 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2022 11:28
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Dünyadaki ilk fuar olma özelliğini taşıyor! Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) üyeleriyle buluşmasında "Fuara Türkiye'nin önde gelen markaları destek verecek.

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Dünyadaki ilk fuar olma özelliğini taşıyor! Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

TOGG stant açarak otomobilini tanıtacak. İklim değişikliği ve yeşil dönüşüm konusunun her yönüyle detaylı olarak ele alınacağı zirve oturumları gerçekleştireceğiz" dedi.

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Dünyadaki ilk fuar olma özelliğini taşıyor! Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

35 SEKTÖRDE RİSK BELİRLENDİ

Yeşil dönüşüm konusunda farkındalık oluşturarak, döngüsel ekonomiye geçişi desteklemek için düzenlenen Fuar Ankara Ticaret Odası öncülüğünde 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da yapılacak.

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Dünyadaki ilk fuar olma özelliğini taşıyor! Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Avrupa Birliği'nin yeşil mutabakat politikasının tüm sektörler, ülkeler için yeni bir dönemin başlangıcı olacağını belirterek, bu konuda farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

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Dünyadaki ilk fuar olma özelliğini taşıyor! Yerli otomobil TOGG Ankara’da sahneye çıkıyor

ASO Başkanı Özdebir de iklim değişikliği konusunda uzman bir firmayla çalışma yürüttüklerini aktararak, 35 sektörle ilgili firmaların karşılaşabileceği riskleri ve bunlara karşı alınması gereken önlemleri çıkaracaklarını anlattı.