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Haberler Galeri Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot indirimi gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında artış görüldü. Benzin ve mazot fiyatında indirimin olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.03.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 14:59
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Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot indirimi var mı? Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sonrası indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde benzin ve mazotun litre fiyatına zam yapılacağı duyurulmuş, daha sonra bu zammın iptal edildiği açıklanmıştı. Bu gelişmelerin ardından akaryakıt indirimi konusunda araştırmalar hız kazandı. Peki, mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

BENZİN VE MAZOT İNDİRİMİ VAR MI?

Kamuoyunda dolaşan bilgiye göre, 14 Mart Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 2 lira 38 kuruş indirim yapılacağı iddia edildi. Ancak EPGİS tarafından konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

İşte güncel akaryakıt fiyatları:

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Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

12 Mart Güncel Benzin Litre Fiyatları:

İstanbul benzin litre fiyatı: 20,35 TL
İzmir benzin litre fiyatı: 20,46 TL
Ankara benzin litre fiyatı: 20,44 TL

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Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

12 Mart Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı: 22,83 TL
İzmir motorin (mazot) litre fiyatı: 22,92 TL
Ankara motorin (mazot) litre fiyatı: 22,92 TL

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Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarındaki son artışla birlikte motorinin litre fiyatı benzini geride bıraktı. Küresel piyasalarda motorin talebinin yüksek olması ve en fazla üretimin yapıldığı rafinerilerin Rusya'da bulunması nedeniyle söz konusu ürüne benzinden daha fazla zam yapıldı.