Mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin ve mazot indirimi gelecek mi? Rusya-Ukrayna savaşı kaynaklı dünya genelinde akaryakıt fiyatlarında artış görüldü. Benzin ve mazot fiyatında indirimin olup olmayacağını merak eden vatandaşlar, konu hakkında internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, mazot indirimi var mı? 2022 benzin ve mazota indirim ne zaman gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 12.03.2022 14:59 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022 14:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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