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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?
Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? İhtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği için başvurular devam ediyor. Kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı başvurularının da başlamasının ardından gözler ödemelere çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...