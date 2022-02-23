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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? İhtiyaç sahibi ailelere yönelik doğal gaz desteği için başvurular devam ediyor. Kömür yardımının yanı sıra doğal gaz yardımı başvurularının da başlamasının ardından gözler ödemelere çevrildi. Başvuru yapan vatandaşlar heyecan içinde ödemelerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Peki, Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.02.2022 17:20 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022 17:20
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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?

Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen ısınma yardımının kapsamı genişletildi ve kömür yardımının yanı sıra doğalgaz desteği için de başvurular alınmaya başlandı. Doğal gaz desteğinden yararlanmak isteyen haneler, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. Peki, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?

DOĞALGAZ YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?

Ödemeler, mart ayının ikinci haftasından sonra başlayacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Kronik hastaların ve yaşam destek cihazlarına bağlı hayatını sürdürenlerin bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacak.

Doğal gaz ödemeleri, mart ve ekim olmak üzere yılda iki kez gerçekleştirilecek.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?

Yardım miktarı belirlenmeden önce Bakanlık bünyesinde oluşturulan ekiplerce, Türkiye genelinde doğal gaz altyapısı olup kömür desteğinden yararlanan hanelerin talepleri alındı. Buna ek olarak doğal gaz desteğinin hangi koşullar baz alınarak sağlanabileceğine ilişkin çalışmalar yürütüldü.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?

Bakanlıkça, bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere paydaş kurumlarla birlikte detaylı bir çalışma yürütüldü. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin her bölgesinin farklı iklim koşullarına sahip olduğunu göz önünde bulundurarak, bölgelerin ısıl değerlerine göre endeks geliştirdi.

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Tarih açıklandı! Doğalgaz yardımı ne zaman yatacak? 2022 doğalgaz faturası desteği başvuru nasıl yapılır?

Endeks, tüm ilçelerin Meteoroloji Genel Müdürlüğünden her bir ölçüm noktası için saatlik bazda son 4 yıllık sıcaklık verilerinin uluslararası yöntemlerle değerlendirilmesiyle oluşturuldu, bölgelere verilecek destek tutarı saptandı.