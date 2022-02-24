İşsiz kalana ayda 3972 TL! Ödeme nasıl ve nereden alınacak? İşte 10 soruda maaş rehberi...

Son dakika haberi... İşten ayrılan ya da işten çıkarılan vatandaşların yeni bir iş bulana kadar belirli bir süre temel ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile devletten işsizlik maaşı alabiliyor. İşsiz kalanlara 6-10 ay süreyle maaş verilirken, yeni asgari ücretle ödeme tavanı 3 bin 972 liraya kadar çıktı. İşte işsizlik ödeneğiyle ilgili detaylar...

Giriş Tarihi: 24.02.2022 08:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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