GİB son dakika: KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Pastane, tatlıcı, fırın, balıkçı ve paket servislerde KDV yüzde kaç?
KDV indirimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Erdoğan'ın müjdesini verdiği temel gıda ürünlerinde KDV indirimi hayata geçirildi. Söz konusu indirime ilişkin bazı sorular gündeme gelmişti. Hangi ürünlerde indirim olacağı merak edilirken, Gelir İdaresi Başkanlığı konu hakkında detayları tek tek açıkladı. Peki, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Pastane, tatlıcı, fırın, balıkçı ve paket servislerde KDV yüzde kaç? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 23.02.2022
13:27 Güncelleme Tarihi: 23.02.2022
13:27
Gıdada KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den 1'e düşürülmesinin ardından bazı sorular araştırılmaya başlanmıştı. KDV oranının toptan-perakende ayrımı kaldırılarak tüm gıda teslimlerinde yüzde 1'e indirilmesi ile birlikte pastane, tatlıcı, simitçi, fırın gibi işletmeler ile yeme içme hizmeti veren işletmelerin paket servis ile catering, tabldot servis gibi hizmetlerde KDV oranının ne olduğu merak ediliyor. Peki, KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? İşte son açıklamalar...
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KDV İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERDE GEÇERLİ?
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gıda ürünlerinde katma değer vergisi (KDV) indirimine ilişkin merak edilen soruları yanıtladı. Gıdada KDV indirimine ilişkin en çok merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:
- Soru 1: Sadece temel gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranları mı yüzde 1'e düşürüldü? Düzenleme öncesi KDV oranı yüzde 8 olup, yüzde 1'e indirilmeyen herhangi bir gıda ürünü var mı?
Temel gıda ürünlerinin birçoğunun toptan teslimi, 5189 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik öncesinde zaten 2007/13033 sayılı BKK eki (I) sayılı liste kapsamında yüzde 1 KDV'ye tabiydi. Kararla bahsi geçen listede yer alan ve yüzde 8 KDV'ye tabi olan gıda ürünlerinin tamamı liste çatısı altına alınmak ve toptan perakende ayrımı kaldırılmak suretiyle 14 Şubat'tan itibaren yüzde 1 KDV'ye tabi tutuldu ve bu kapsamdaki tüm gıda ürünlerinin teslimlerinde KDV oranları eşitlendi. Bu durumun tek istisnası, özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi olan gıda ürünleridir. Bu ürünlerin tesliminde yüzde 8 oranında KDV uygulanmaya devam edilecek. Cevap:
Soru 2: Gıda ürünlerinin toptan veya perakende olarak teslim edilmesine göre uygulanacak KDV oranı değişir mi?
Toptan ve perakende teslim ayrımı, toptancı hallerinde faaliyet gösterme, KDV mükellefi olma gibi farklı KDV oranı uygulanmasına neden olan hükümler, kararla ortadan kaldırılarak nereden alındığına, kime satıldığına bakılmaksızın liste kapsamındaki tüm gıda teslimlerinde KDV oranı yüzde 1'de eşitlendi. Cevap:
Soru 3: Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler tarafından yerinde sunulan yeme-içme hizmetleri de KDV oranlarında indirim yapan karar kapsamında değerlendirilebilir mi?
Lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmeler (birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki yerler hariç) tarafından yerinde sunulan (ayakta sunulması dahil) yeme-içme hizmetleri, yüzde 8 KDV'ye tabidir. Cevap: