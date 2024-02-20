Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…

Kira geliri elde eden ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri elde edebilecek potansiyelde olan yaklaşık 4.5 milyon konutun analizini sürdürürken, doğru beyan için kiracılar görüşmeye çağrılıyor. Uzmanlar, ev sahiplerini cezalı duruma düşmemek için beyannamelerini vermeye çağırıyor. Peki beyannameler nasıl ve ne zaman verilebilecek? Hangi giderler düşülebilecek? Eğitim, sağlık, sigorta gibi masraflar nasıl indirilecek?