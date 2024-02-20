HaberlerGaleriTapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…
Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…
Kira gelirlerinin sıkı takibe alınmasıyla birlikte, ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlayacak. Beyanname verme süresi 1 ay olarak belirlenirken, isteyenler hazır beyan sisteminden yararlanabilecekler. Ancak hangi giderlerin düşülebileceği konusu önemli. Eğitim, sağlık, sigorta gibi giderlerin nasıl indirileceği merak ediliyor. İşte kira geliri beyanıyla ilgili tüm detaylar...
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Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:45Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:34