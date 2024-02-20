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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…

Kira gelirlerinin sıkı takibe alınmasıyla birlikte, ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlayacak. Beyanname verme süresi 1 ay olarak belirlenirken, isteyenler hazır beyan sisteminden yararlanabilecekler. Ancak hangi giderlerin düşülebileceği konusu önemli. Eğitim, sağlık, sigorta gibi giderlerin nasıl indirileceği merak ediliyor. İşte kira geliri beyanıyla ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:34
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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…

Kira geliri elde eden ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri elde edebilecek potansiyelde olan yaklaşık 4.5 milyon konutun analizini sürdürürken, doğru beyan için kiracılar görüşmeye çağrılıyor. Uzmanlar, ev sahiplerini cezalı duruma düşmemek için beyannamelerini vermeye çağırıyor. Peki beyannameler nasıl ve ne zaman verilebilecek? Hangi giderler düşülebilecek? Eğitim, sağlık, sigorta gibi masraflar nasıl indirilecek?

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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…

1 Mart itibarıyla başlayacak olan kira geliri beyanname dönemi, ev sahipleri için önemli bir süreci işaret ediyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 4.5 milyon konutu mercek altına alırken, doğru beyanın önemi vurgulanıyor. Kiracılarla görüşmeler ve doğru bilgilendirme, cezai işlemlerden kaçınmanın altını çiziyor. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...

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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…

KİMLER BEYANNAME VERECEK?

2023 yılı için belirlenen 21 bin lira (2024 için 33 bin lira) istisna tutarını aşan mesken kira gelirleri beyannameye tabi tutulacak. Bu sınırın altında gelir elde eden ev sahipleri için beyanname zorunluluğu bulunmuyor.

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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…

VERGİLENDİRME YÖNTEMLERİ

Kira gelirleri için iki temel vergilendirme yöntemi bulunuyor: Götürü gider ve gerçek gider yöntemleri. Götürü gider yöntemi, belge gerektirmeyen ve hasılatın %15'ini indirim olarak sunan bir yöntemken, gerçek gider yöntemi, belgelendirilmiş giderlerin indirilmesine olanak tanıyor.

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Tapusu olan herkesi ilgilendiriyor! Prim indirimiyle 5.800 TL iade formülü oluştu! 10 gün sonra…

İNDİRİLEBİLECEK GİDERLER

Gerçek gider yöntemini seçen ev sahipleri, birçok gideri indirim konusu yapabilir. Bu giderler arasında aydınlatma, ısıtma, su, asansör giderleri, idare giderleri, sigorta primleri, faiz giderleri, amortismanlar ve onarım giderleri yer alıyor. Ayrıca, eğitim ve sağlık harcamaları da belirli sınırlar dahilinde indirilebilir.