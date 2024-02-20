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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart'ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var

Kiradan gelir kazanan ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 4,5 milyon konutun izini sürerken doğru beyan için de kiracıları görüşmeye davet ediyor. Vergi uzmanları ev sahiplerine "ceza ödememek için beyannamenizi verin" uyarısı yaptı. Peki gelir beyannamesi için son tarih ne? Ev sahipleri ne yapması gerekiyor? Gelir beyannamesinden hangi giderler düşülebilir? İşte kira geliri beyanı ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:07
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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart’ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var

Kira gelirleri sıkı takibe alınırken, ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart'ta başlayacak. Beyanname için 1 aylık süre bulunurken, isteyen hazır beyan sisteminden yararlanabilecek. Peki hangi giderler düşülebilecek? Eğitim, sağlık, sigorta masrafları nasıl indirilecek? İşte kira geliri beyanıyla ilgili tüm detaylar...

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart’ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER DİKKAT!
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında beyanname detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Erdem, "Vergi ayı dediğimiz mart ayı geliyor. Hem vergi ödemeleri var hem beyanname verme durumu var. Eğer evinizi veya iş yerinizi kiraya vermişseniz 2023 yılında ve oradan kira geliri de elde ettiyseniz bunun vergisini vermeniz lazım. Bu vergiyi vermek için de beyanname veriyorsunuz.

Bunu vermezseniz hem istisnalardan yararlanamıyorsunuz hem de sizin için bir idari ceza parası çıkıyor o vergiyle ilgili.

Kira geliri elde edenler açısından bir istisna var. 21 bin TL'ye çıkartıldı o. 21 bin liralık kısımdan vergi ödemiyorsunuz. Eğer siz 2023 yılında 21 bin TL kira geliri elde etmişseniz beyanname vermenize gerek yok. Ama üzerinde gelir elde etmişseniz diyelim ki 42 bin TL gelir elde ettiniz bunun 21 bin TL'si siliniyor. Kalan 21 bin TL için beyanname veriyorsunuz." dedi.

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart’ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var

İstisna tutarları ile ilgili de değerlendirme yapan Erdem, "2024 yılında gelir elde edenler 33 bin TL için istisna tutulacak. Bir başka şey de siz evinizi kiraya verdiniz ama siz de kirada oturuyorsunuz dolayısıyla o ödediğiniz kiraları vergi matrahından düşebiliyorsunuz. Mesela evinizi DASK yaptırdınız sigorta yaptırdınız bu giderlerinizi de yine gelirinizden düşebiliyorsunuz. Evinizi kredi ile aldınız hala kredi ödemeleriniz devam ediyor burada da faizi düşebiliyorsunuz." ifadeleri kullandı.

KİRACILARA MEKTUP GİDİYOR
Vergi incelemesi kapsamında kiracılara mektup gittiğine de dikkat çeken Faruk Erdem, "Kiracılar vergi dairesine davet ediliyor. Gelin her ay siz düzenli olarak para yatırmışsınız gerçekten kiranız bu kadar mu bunu belgelendirebilir misiniz daha fazla para ödüyor musunuz diye sorulacak." dedi.

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart’ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var

- PEKİ KİMLER BEYANNAME VERECEK?
Mesken kira geliri elde edenler elde ettikleri kira gelirinin 2023 yılı için istisna tutarı olan 21 bin lirayı (2024 yılı için 33 bin lira) aşması halinde beyanname verir. 2023 yılı içerisinde 21 bin lira ve altında mesken kira geliri elde edenler beyanname vermek zorunda değildir.

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Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart’ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var

- KİRA GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİNDE HANGİ YÖNTEM SEÇİLMELİ?
Takvim Gazetesi'inden Çığıl Ön Yener'in haberine göre ev sahiplerinin elde ettiği kira gelirlerinin vergilendirilmesinde 2 yöntem bulunuyor. Götürü gider yönteminde belge aranmaksızın kira gelirlerinden istisna tutarı düşüldükten sonra kalan tutarın yüzde 15'i götürü gider olarak hasılattan indiriliyor. Gerçek gider yönteminin seçilmesi durumunda ise kira gelirinden Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen giderler indirilebilir. Ancak, bu giderlerin vergiden istisna edilen tutara isabet eden kısmı indirilemez. İndirim konusu yapılan giderlerin belgelendirilmesi zorunlu olup, bu belgelerin 5 yıl süresince saklanması gerekir.