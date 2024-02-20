20 Şubat 2024, Salı
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart'ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var
Kiradan gelir kazanan ev sahipleri için beyanname dönemi 1 Mart itibarıyla başlıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 4,5 milyon konutun izini sürerken doğru beyan için de kiracıları görüşmeye davet ediyor. Vergi uzmanları ev sahiplerine "ceza ödememek için beyannamenizi verin" uyarısı yaptı. Peki gelir beyannamesi için son tarih ne? Ev sahipleri ne yapması gerekiyor? Gelir beyannamesinden hangi giderler düşülebilir? İşte kira geliri beyanı ile ilgili merak edilenler...
Giriş Tarihi: 20.02.2024 10:01 Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 10:07
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