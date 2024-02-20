Milyonlarca ev sahibini ilgilendiriyor! 1 Mart’ta resmen başlıyor... Yapmayana cezası var

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER DİKKAT!

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem A Haber canlı yayınında beyanname detaylarıyla ilgili bilgi verdi. Erdem, "Vergi ayı dediğimiz mart ayı geliyor. Hem vergi ödemeleri var hem beyanname verme durumu var. Eğer evinizi veya iş yerinizi kiraya vermişseniz 2023 yılında ve oradan kira geliri de elde ettiyseniz bunun vergisini vermeniz lazım. Bu vergiyi vermek için de beyanname veriyorsunuz.

Bunu vermezseniz hem istisnalardan yararlanamıyorsunuz hem de sizin için bir idari ceza parası çıkıyor o vergiyle ilgili.

Kira geliri elde edenler açısından bir istisna var. 21 bin TL'ye çıkartıldı o. 21 bin liralık kısımdan vergi ödemiyorsunuz. Eğer siz 2023 yılında 21 bin TL kira geliri elde etmişseniz beyanname vermenize gerek yok. Ama üzerinde gelir elde etmişseniz diyelim ki 42 bin TL gelir elde ettiniz bunun 21 bin TL'si siliniyor. Kalan 21 bin TL için beyanname veriyorsunuz." dedi.