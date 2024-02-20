İstanbul'da aidatlar kirayla yarışıyor 2 yılda yüzde 300 arttı! En çok aidat hangi ilçede?
Yeni yılda aidatlara yapılan fahiş zamlar site sakinlerinde şok etkisi yarattı. İstanbul'da site aidatlarındaki artış vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Son 2 yılda yüzde 300'e yakın artış yaşanan aidatlar, tüm faturalardan yüksek hale geldi.
Sabah
Giriş Tarihi: 20.02.2024
06:24
Ev sahipleri ve kiracılar tüm faturalardan daha yüksek olan aidatlardan şikayet ederken, site yönetimleri yüksek zam oranlarını asgari ücret artışına ve giderlerin yükselmesine bağlıyor.
Eva Gayrimenkul Değerleme tarafından yapılan araştırmaya göre, bu yıl İstanbul'da yapılan zamlar kimi sitelerde yüzde 100-150'ye ulaştı.
10 İLÇEDE YÜZDE 100'Ü GEÇTİ 2022 yılının başlarında İstanbul genelindeki aidat artışlarının yaklaşık yüzde 40 olduğunu, 2023 yılında bu oranın ortalama yüzde 77'ye yükseldiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, "Hatta bu artış oranı, yaklaşık on ilçede yüzde 100 ile yüzde 155 arasında değişiklik göstermişti. Bu yıl ise aidat artışlarının ortalama yüzde 50 olduğunu tespit ediyoruz. Aralık vermek gerekirse bu artışlar yüzde 25-71 arasında değişiklik gösteriyor. Kimi sitelerde yüzde 100-150'ye çıkan zamlar da oldu" dedi.
ORTALAMA ARTIŞ YÜZDE 168 Son iki yılda yapılan zamları değerlendiren Bal, "Ocak 2022'yi başlangıç noktası olarak kabul ettiğimizde, bu zamana kadar gerçekleşen artış oranlarının ortalama yüzde 168 olduğunu görüyoruz. Ortalamanın yanında iki yılda yüzde 200- 300 oranında artışlar da görüldü. Kısaca sırasıyla söz etmek gerekirse Üsküdar yüzde 300, Beykoz yüzde 288, Tuzla yüzde 287, Bahçelievler yüzde 266, Pendik, Kadıköy, Ataşehir yüzde 265 olacak şekilde devam ediyor" diye konuştu.
EN YÜKSEK BEŞİKTAŞ'TA 100 metrekare evde ortalama aidat bedelini araştırdıklarını dile getiren Bal, "100 metrekarelik daire başına ödenen ortalama aylık aidat tutarında en yüksek rakam 4.100 lira ile Beşiktaş'ta görülürken, onu 3.300 lira ile Şişli, 2.800 lira ile Kadıköy, 2.700 lira ile Sarıyer ve Üsküdar, 2.600 lira ile Ataşehir takip ediyor.