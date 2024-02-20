İstanbul’da aidatlar kirayla yarışıyor 2 yılda yüzde 300 arttı! En çok aidat hangi ilçede?

10 İLÇEDE YÜZDE 100'Ü GEÇTİ

2022 yılının başlarında İstanbul genelindeki aidat artışlarının yaklaşık yüzde 40 olduğunu, 2023 yılında bu oranın ortalama yüzde 77'ye yükseldiğini belirten EVA Gayrimenkul Değerleme Koordinatörü Serkan Bal, "Hatta bu artış oranı, yaklaşık on ilçede yüzde 100 ile yüzde 155 arasında değişiklik göstermişti. Bu yıl ise aidat artışlarının ortalama yüzde 50 olduğunu tespit ediyoruz. Aralık vermek gerekirse bu artışlar yüzde 25-71 arasında değişiklik gösteriyor. Kimi sitelerde yüzde 100-150'ye çıkan zamlar da oldu" dedi.

