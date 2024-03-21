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Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi

Evini satacak vatandaşlar ile bütün birikimiyle o evi satın alacaklar arasında tapu devri sırasında yaşanan "Parayı verip tapuyu alamazsam" ya da "Tapu devrini yapıp parayı alamazsam" çıkmazı son buluyor. Tapu ve Kadastro ile Takasbank ve kamu bankalarının uygulamaya aldığı "Tapu Güvenilir Hesap" ile 70'er TL'lik işlem ücreti karşılığında vatandaşlar devlet güvencesiyle tapusunu devredip parasını alabiliyor. Böylece iki tarafın da dolandırılma riski ortadan kalkıyor.

Sabah
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:03
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Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Takasbank ve kamu bankalarının uygulamaya aldığı "Tapu Güvenilir Hesap" ile 70'er TL'lik işlem ücreti karşılığında vatandaşlar Devlet güvencesiyle tapusunu devredip, parasını alabiliyor.

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Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi

Son dönemde tapu devri sırasında yaşanan dolandırıcılık olayları güvenilir tapu hesaplarını gündeme taşırken, Devlet güvencesi ile tapuyu devretmek ve parayı almak mümkün. Vatandaşların tapuyu devrederken akıllarına takılan tüm soruların cevapları ve sistemin detayları şu şekilde:

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Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi

TAPU GÜVENİLİR HESAP NEDİR?

Tapu Güvenilir Hesap, mülkiyet hakkı devri ve devire ilişkin bedelin el değiştirmesi sırasında alıcı ve satıcının karşılaşabileceği olumsuzlukların önlenmesi amacıyla gayrimenkul mülkiyet hakkı devri ile birlikte, devir bedeli olan nakdinde eş zamanlı olarak el değiştirmesini sağlayan uygulamaya deniliyor.

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Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi

TAPU GÜVENİLİR HESAP HANGİ BANKALARDA BULUNUYOR?

Bu hesap Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren Takasbank ile kamu bankaları Ziraat, Vakıf ve Halkbank'ta bulunuyor.

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Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi

TAKASBANK İLE GÜVENİLİR PARA TRANSFERİNİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİRİM?

Vatandaşlar Tapu Müdürlüğü'ne alıcı ve satıcı olarak müracaat ettikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendilerine bir E-tahsilat numarası veriyor. Alıcı ve satıcı taraflar daha sonra Tapu Takas web sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet olmak üzere üç farklı kanaldan Takasbank aracılığıyla işlemini yapabiliyor. e-Devlet üzerinden kullanıcı girişi yapıldıktan sonra Takasbank TapuTakas (Gayrimenkul alım satım bedelinin Takasbank aracılığıyla ödenmesi) işlemleri ekranından "Yeni Kayıt Girişi" seçeneği ile alıcı ve satıcı taraflar kayıt girişlerini yapıyor. Banka tarafından kendilerine verilen hesap numarasına parayı gönderecek olan vatandaşın parası askıda tutulurken, tapu devri sonrası para satıcının hesabına geçiyor. Tüm süreçte vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor.