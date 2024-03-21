HaberlerGaleriTapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi
Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi
Evini satacak vatandaşlar ile bütün birikimiyle o evi satın alacaklar arasında tapu devri sırasında yaşanan "Parayı verip tapuyu alamazsam" ya da "Tapu devrini yapıp parayı alamazsam" çıkmazı son buluyor. Tapu ve Kadastro ile Takasbank ve kamu bankalarının uygulamaya aldığı "Tapu Güvenilir Hesap" ile 70'er TL'lik işlem ücreti karşılığında vatandaşlar devlet güvencesiyle tapusunu devredip parasını alabiliyor. Böylece iki tarafın da dolandırılma riski ortadan kalkıyor.