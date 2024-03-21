Tapu devrinde dolandırılma riskine son! Konut alım-satımında devlet güvencesi

TAKASBANK İLE GÜVENİLİR PARA TRANSFERİNİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİRİM?

Vatandaşlar Tapu Müdürlüğü'ne alıcı ve satıcı olarak müracaat ettikten sonra, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü kendilerine bir E-tahsilat numarası veriyor. Alıcı ve satıcı taraflar daha sonra Tapu Takas web sitesi, mobil uygulama ve e-Devlet olmak üzere üç farklı kanaldan Takasbank aracılığıyla işlemini yapabiliyor. e-Devlet üzerinden kullanıcı girişi yapıldıktan sonra Takasbank TapuTakas (Gayrimenkul alım satım bedelinin Takasbank aracılığıyla ödenmesi) işlemleri ekranından "Yeni Kayıt Girişi" seçeneği ile alıcı ve satıcı taraflar kayıt girişlerini yapıyor. Banka tarafından kendilerine verilen hesap numarasına parayı gönderecek olan vatandaşın parası askıda tutulurken, tapu devri sonrası para satıcının hesabına geçiyor. Tüm süreçte vatandaşlar SMS ile bilgilendiriliyor.