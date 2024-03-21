21 Mart 2024, Perşembe
1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT'siz emeklilik hayali gerçek oluyor!
Türkiye'de emeklilik, çalışanların sosyal güvenlik sistemi kapsamında belirli bir süre boyunca prim ödemesi ve hizmet vermesiyle elde edilir. Ancak, bazı durumlarda bireylerin emeklilik sürecini erkene çekmeleri gerekebilir. Bu durumda, yaşa göre emeklilik seçeneği devreye girer. Bu seçenek, belirlenen yaş sınırını ve gerekli prim gün sayısını tamamlayan çalışanlara avantaj sağlar.
Giriş Tarihi: 21.03.2024 06:35
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