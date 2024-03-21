1999-2005-2008 sonrasına milim milim yaş tablosu! 7200-5400 günlük primle nihayete kavuştu! EYT’siz emeklilik hayali gerçek oluyor!

Yakın gelecekte, Türkiye'de önemli iki reform gündemde olacak. Bu reformlar, ev kadınları ve Bağ-Kur'luları erken emeklilik imkanıyla destekleyerek ön plana çıkıyor. Bir taraftan, ev kadınlarının emeklilik sürecini kolaylaştırmak için yeni düzenlemeler yapılacak; diğer taraftan, Bağ-Kur'lulara erken emeklilik fırsatı sunulacak. Bu adımlar, çalışma hayatıyla ilgili önemli iyileştirmeler getirecek ve belirli gruplara daha erken emeklilik olanağı sağlayacak.