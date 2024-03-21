21 Mart 2024, Perşembe
Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....
2023 yılı büyüme oranı belirlendikten sonra, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan maaş katsayısında bir değişiklik yapıldı. Artık yeni yılda emekli olanlar için milli gelir artış oranına bağlı olarak ek bir zam uygulanacak. Bu karar, emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adımdır.
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:12
- 1
- 19
- 2
- 19
- 3
- 19
- 4
- 19
- 5
- 19