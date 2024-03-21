Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30’luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart’ta SSK ve Bağ-Kur’luya 9.500 TL nakit desteği....

2023 yılında Türkiye ekonomisinin beklenenden daha fazla, %4.5 oranında büyümesi, emeklilik maaşlarını belirleyen katsayıların yeniden düzenlenmesine yol açtı. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde TÜFE ve büyüme rakamlarının ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yapılan katsayı değişikliği, özellikle yeni emekli olanlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; zira bu değişiklikle birlikte, emeklilerin mali durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının artırılması hedefleniyor.