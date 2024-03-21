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Haberler Galeri Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....

Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30'luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart'ta SSK ve Bağ-Kur'luya 9.500 TL nakit desteği....

2023 yılı büyüme oranı belirlendikten sonra, emekli aylıklarının hesaplanmasında kullanılan maaş katsayısında bir değişiklik yapıldı. Artık yeni yılda emekli olanlar için milli gelir artış oranına bağlı olarak ek bir zam uygulanacak. Bu karar, emeklilerin yaşam standartlarını korumak ve ekonomik koşullara uyum sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adımdır.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 07:12
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Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30’luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart’ta SSK ve Bağ-Kur’luya 9.500 TL nakit desteği....

2023 yılında Türkiye ekonomisinin beklenenden daha fazla, %4.5 oranında büyümesi, emeklilik maaşlarını belirleyen katsayıların yeniden düzenlenmesine yol açtı. Bu gelişme, emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde TÜFE ve büyüme rakamlarının ne denli kritik olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Yapılan katsayı değişikliği, özellikle yeni emekli olanlar için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor; zira bu değişiklikle birlikte, emeklilerin mali durumlarının güçlendirilmesi ve yaşam standartlarının artırılması hedefleniyor.

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Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30’luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart’ta SSK ve Bağ-Kur’luya 9.500 TL nakit desteği....

2023 yılında Türkiye ekonomisinin %4.5 oranında büyümesi, emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli değişikliklere neden oldu.

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Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30’luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart’ta SSK ve Bağ-Kur’luya 9.500 TL nakit desteği....

Uzmanlar, emekli maaşlarının hesaplanmasında enflasyon ve büyüme oranlarının kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Geçmiş dönemlerde kesilen primlerin günümüze katsayılarla güncellenerek emekli maaşlarının belirlendiği biliniyor.

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Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30’luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart’ta SSK ve Bağ-Kur’luya 9.500 TL nakit desteği....

Emekli Maaşı Hesaplamada Üç Dönem Yaklaşımı

Emekli maaşı hesaplamasında üç dönem yaklaşımı kullanılmaktadır. Bu yaklaşıma göre, 2000 öncesi kazançlar gösterge sistemi kullanılarak güncellenirken, sonraki dönemlerde ise güncelleme katsayısıyla birlikte hesaplanıyor.

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Emeklilere çifte jest! 10.450 TL üstü aylığa %1.30’luk iyileştirme zammı geliyor! 21-31 Mart’ta SSK ve Bağ-Kur’luya 9.500 TL nakit desteği....

2000-2008 döneminde enflasyon artışı ve GSYH büyüme rakamlarının %100'ü dikkate alınırken, 2008 sonrasında ise prim kazançları enflasyon ve GSYH değerleriyle birlikte hesaplanıyor.