Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ve dul-yetim aylığı alanları ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. 5 bin TL bayram ikramiyesi müjdesine dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da dahil edildi. Dul ve yetimlere yönelik ödeme, hakediş oranına göre hesaplanacak.