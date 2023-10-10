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Haberler Galeri Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası beklenen müjdeyi açıkladı! Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak, emekli vatandaşlara 5.000 TL tutarında ikramiyesi verileceğini duyuran Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler, dul ve yetim maaşı alanlara çevrildi. Vatandalar, "Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 16:51
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Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca emekliyi ve dul-yetim aylığı alanları ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. 5 bin TL bayram ikramiyesi müjdesine dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar da dahil edildi. Dul ve yetimlere yönelik ödeme, hakediş oranına göre hesaplanacak.

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Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

EMEKLİLERE 5 BİN TL İKRAMİYE MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından Türkiye genelinde milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren önemli bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı. Emeklilerin uzun süre beklediği bu müjdeye göre, çalışmayan emeklilere özel olarak tek seferlik 5.000 TL ödeme yapılacak.

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Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

"EMEKLİ MAAŞI ZAMMI İÇİN HER TÜRLÜ FEDAKARLIĞI GÖSTERECEĞİZ"

Kabine Toplantısı sonrası Erdoğan, "Yaptığımız kapsamlı değerlendirmelerin ardından emeklilerimizi rahatlatacak karar aldık. Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin Türk lirası ödeme yapmayı kararlaştırdık. Yılbaşında emeklilerimizin durumunu tekrar gözden geçirecek, inşallah o zaman da her türlü fedakârlığı sergileyeceğiz" dedi.

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Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

SİGORTALI ÇALIŞANLAR MUAF TUTULDU

Emekli aylığı alıp sigortalı olarak çalışanlar, ikramiyenin dışında tutuldu. Diğer emeklilere, kasım ayı içinde ikramiye ödenecek. 12.2 milyon emekliye ödeme yapılacak.

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Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

DUL VE YETİMLERİ DE İLGİLENDİRİYOR

Dul olup çocuğu olmayanların yüzde 75, dul olup çocuğu olanların yüzde 50, yetim olanların ise yüzde 25 oranında ikramiyeden faydalanması bekleniyor.