10 Ekim 2023, Salı
Dul ve yetim maaşı alanlara müjde! O tarihte verilecek! 5000 TL emekli ikramiyesi ödeme takvimi...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası beklenen müjdeyi açıkladı! Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak, emekli vatandaşlara 5.000 TL tutarında ikramiyesi verileceğini duyuran Erdoğan'ın açıklaması sonrası gözler, dul ve yetim maaşı alanlara çevrildi. Vatandalar, "Dul ve yetim maaşı alanlara ikramiye ödenecek mi 2023?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 29 Ekim Cumhuriyet ikramiyesi son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 10.10.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 16:51
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