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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapılan TES kimleri kapsıyor? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.06.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 15:39
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