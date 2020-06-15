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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklama yapılan TES kimleri kapsıyor? Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ne zaman yürürlüğe girecek? İşte Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 15:39
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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler GALERİ DEVAM EDİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemiyle (TES), hem kıdem tazminatında kazanılmış mevcut hakların korunması hem de ilave emeklilik desteği sağlanması amaçlanıyor.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler

Başkan Erdoğan, İstihdam Paketi Kalkanı'nı devreye aldıktan sonra tamamlayıcı emeklilik sistemini yürürlüğe koyacaklarını açıklarken, gözler bu sistemin detaylarına çevrildi.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler

Yapılacak düzenlemeyle kıdem tazminatında kazanılmış hakların korunması sağlanacak. Mevcut sistemde, işçilerin kıdem tazminatlarını alma oranı yüzde 14'lerde kalırken tüm çalışanların çeşitli nedenlerle bu hakkından yararlanması mümkün olmuyor.

Geliştirilen yeni karma modelde, istifa edenlerin de haklarını alacağı ve dava süreçlerine son verecek bir sistem öngörülüyor.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler

2022'DEN SONRA İŞİNDEN AYRILAN GEÇMİŞ TAZMİNATINI ALABİLECEK

Sistem işçi ve işverenler ile emeklilik şirketlerinin uyum kabiliyetlerinin artırılması ve süreçte öngörülebilirliği artırmak amacıyla 1 Ocak 2022 itibarıyla başlayacak.

İlgili kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatına tabi geçmiş döneme ilişkin hakları aynı şekilde ve aynı şartlara tabi olarak korunacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2022'den sonra kıdem tazminatını hak edecek şekilde işten ayrılan çalışan geçmiş kıdem tazminatını alabilecek.

Çalışanın TES öncesi çalışmalarından dolayı yeni sisteme bir aktarım yapılmayacak.

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Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi nedir? TES ne zaman yürürlüğe girecek? İşte merak edilenler

YÜZDE 3 İŞVEREN KATKISI

Yeni modelde, yüzde 5,33 kıdem hakkı eski kıdem tazminatı hükümlerine uygun olarak korunurken yüzde 3 işveren katkısı çalışanın bireysel fon hesabına aylık olarak yatırılacak. Böylece çalışan, sözleşmesi kıdem tazminatını hak edecek şekilde sonlandırılmış ise yüzde 5,33 (19 gün) kıdem tazminatını alacak, yüzde 3'lük prim de fon hesabında tutulacak.