Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sert yükselen altın fiyatları, geçtiğimiz hafta düşüşe geçse de yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, güncel rakamların bugün ne kadar olduğunu merak ediyor. Altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları ve güncel rakamlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne olur? Bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL