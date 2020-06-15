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Haberler Galeri Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?

Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberi... Altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sert yükselen altın fiyatları, geçtiğimiz hafta düşüşe geçse de yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başlamıştı. Altın alım-satım yapmak isteyen vatandaşlar, güncel rakamların bugün ne kadar olduğunu merak ediyor. Altın fiyatları ile ilgili uzman yorumları ve güncel rakamlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne olur? Bugün gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar? İşte 15 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.06.2020 09:19 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 09:27
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Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar? GALERİ DEVAM EDİYOR

Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle piyasalarda yaşanan hareketlilik altın fiyatlarını da etkiledi. Rekor üstüne rekor kıran altın, son günlerde gösterdiği düşüşn ardından yeniden yukarı yönlü seyretmeye başladı. Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşların yakından takip ettiği altın ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne olur? İşte 15 Haziran canlı altın fiyatları...

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Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar:

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Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE OLUR?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Dün ikicini dalga endişeleriyle çoğu varlık sınıfında satışlar görüldü. Hatırlamak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Dün de buna benzer bir hareket gözlemlense de, değerli madende belirgin bir satış baskısı gözlenmedi. Aylık ortalamasının üzerinde tutunmayı başaran değerli maden, bu sabah ılımlı fiyatlamalarla artıda seyrediyor. Riskli varlıklarda ılımlı fiyatlamaların devam etmesi durumunda değerli maden güçlü gözüken 1.745 direncine doğru tekrar yönelebilir. Diğer yandan, değerli madende tekrar satışların görülmesi ve aylık ortalamanın da yakın seyrettiği 1.722 desteğinin kırılması durumunda 1.708 seviyesine doğru düşüş hızlanabilir." denildi.

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Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?

Araştırma Uzmanı Murat Akyol'un yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Ons altın kazanımlarını koruyor. ABD'de iki yılı aşkın süre için faiz artırımının beklenmemesi portföylerde altın tutmanın maliyetini hafifleteceğinden altın açısından lehte bir zemin yaratıyor. Buna risk iştahındaki belirgin geri çekilmenin de eklenmesi ile altının ons fiyatı 1730 doların üzerini test etmeye başladı. Her ne kadar değer kazanımları şimdilik bu seviyenin üzerinde kalıcı olamasa da altın açısından koşulların lehte kalmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla geri çekilmelerin 1720 doların üzerinde karşılanması durumunda teknik görünümün iyimser tarafta kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz."

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Son dakika: Altın fiyatları ne olur? Gram, çeyrek altın yükselecek mi? 15 Haziran anlık altın fiyatları ne kadar?

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada, "Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1738 direnci kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1715 ve 1705 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1742 noktasından sonra 1755 seviyesi direnç oluşturabilir." denildi.