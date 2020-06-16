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Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?
TOKİ indirim kampanyasında son günlere girildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular devam ediyor. Yüzde 20 indirimli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? 2020 TOKİ kampanya şartları neler? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 16.06.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:01
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