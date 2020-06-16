Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?

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TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman bitiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceği indirim kampanyasında son viraja girildi. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? 2020 TOKİ kampanya şartları neler? İşte son gelişmeler...