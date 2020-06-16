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Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?

TOKİ indirim kampanyasında son günlere girildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ Başkanlığı tarafından borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik bu yılki indirim kampanyasına başvurular devam ediyor. Yüzde 20 indirimli kampanyadan yararlanmak isteyenlerin ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? 2020 TOKİ kampanya şartları neler? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 16.06.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:01
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Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler? GALERİ DEVAM EDİYOR

TOKİ yüzde 20 indirim kampanyası ne zaman bitiyor? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından borcunu peşin ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için yüzde 20 oranında indirim yapılıyor. Bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşların da yararlanabileceği indirim kampanyasında son viraja girildi. Konu ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, TOKİ indirim kampanyası ne zaman bitiyor? 2020 TOKİ kampanya şartları neler? İşte son gelişmeler...

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Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?

TOKİ'NİN İNDİRİM KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Mayıs'ta başlayan başvurular 19 Haziran tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak borç kapatmalarında indirimden yararlanılamayacak.

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Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?

KAMPANYADAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

İndirimden faydalanacak konut ve iş yeri alıcılarının, başvuru tarihi itibarıyla TOKİ'ye ödemekle yükümlü oldukları aidat ve herhangi bir borçlarının bulunmaması gerekiyor.

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Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?

Kampanyadan, geri ödeme taksidi 2018 sonuna kadar ba��lamış konut ve iş yerlerinin sahipleri yararlanacak. İndirim kampanyasına taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan projeler dahil edilmedi.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzaladıkları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecek.

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Ev alacaklar dikkat! TOKİ yüzde 20 indirim kampanyasında son günler! 2020 TOKİ kampanya şartları neler?

12 BİN 833 KİŞİ HAK KAZANDI

Kampanya katılan vatandaşların 12 bin 833'ü bütün borçlarını kapatarak, tapularını almaya hak kazandı.

Kampanyaya, bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlar da başvurabiliyor.

Bu vatandaşlar, borç bakiyesinin yüzde 25'inden az olmamak şartıyla yaptıkları peşin ödemelerde yüzde 20 indirim kampanyasından faydalanıyor.