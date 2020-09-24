Bu toplam 5 viyadükle birlikte standardı çok yüksek bir yol haline geliyor. İnşallah Kasım ayının 2'inci yarısında trafiği buradan vereceğiz. 750 milyon, eski parayla 750 trilyonluk , 46 kilometrelik bir güzergahtan bahsediyoruz. Hem rakam olarak çok ciddi bir rakam, hem içerdiği viyadükler ve teknik özellikleri nedeniyle büyük bir proje, Türkiye bu tür projeleri, 10-15 yılda yapamıyorken, şimdi 2-3 yılda yapabilir hale geldi. Hamd olsun, şükür olsun diyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun inşallah, nu tip projeleri yine yapmaya hep beraber devam edeceğiz" diye konuştu.