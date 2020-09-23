BİM ŞOK aktüel ürünler kataloğu! 23 - 24 Eylül BİM ŞOK aktüel indirimler...

BİM ŞOK aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı ve yakında zamanda talep gördü. İndirimli ürünleri takip ederek bütçesini korumak isteyen vatandaşlar için, ŞOK'da ev ihtiyaçları ve boya ürünleri, BİM'de ise spor severleri bekleyen sürpriz indirimler var. 23 - 24 Eylül BİM ŞOK aktüel indirimler kataloğunu ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...