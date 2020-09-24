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İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?
Koronavirüs salgını sonrası devlet ihtiyacı olan hanelere karşılıksız 1.000 TL ödemeye başladı. İlk iki fazda milyonlarca kişiye ödeme yapıldıktan sonra üçüncü faz için ödemeler e-Devlet'ten başvuru yoluyla yapılıyor. İşsiz kalanlar ve düzenli geliri olmayanların başvurabildiği pandemi sosyal destek başvuruları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Bavşuru sorgulama nereden yapılıyor? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 24.09.2020 09:59Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 10:07