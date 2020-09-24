İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Devletten ihtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım için başvurular devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programının devam edeceğini duyurarak, artık ihtiyaç sahibi vatandaşların diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını yapabileceklerini müjdeledi. Bu açıklamaların ardından sosyal yardım şartları araştırılmaya başlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar...