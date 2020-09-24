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İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs salgını sonrası devlet ihtiyacı olan hanelere karşılıksız 1.000 TL ödemeye başladı. İlk iki fazda milyonlarca kişiye ödeme yapıldıktan sonra üçüncü faz için ödemeler e-Devlet'ten başvuru yoluyla yapılıyor. İşsiz kalanlar ve düzenli geliri olmayanların başvurabildiği pandemi sosyal destek başvuruları ile ilgili merak edilenleri ahaber.com.tr'den görüntüleyebilirsiniz. Peki, e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? Bavşuru sorgulama nereden yapılıyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 24.09.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 24.09.2020 10:07
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İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

Devletten ihtiyaç sahiplerine 1000'er TL yardım için başvurular devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, 3. faz 1.000 TL sosyal yardım programının devam edeceğini duyurarak, artık ihtiyaç sahibi vatandaşların diledikleri zaman 1.000 TL sosyal yardım başvurularını yapabileceklerini müjdeledi. Bu açıklamaların ardından sosyal yardım şartları araştırılmaya başlandı. Peki, 1000 TL sosyal yardım desteği şartları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili tüm ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Günlük yevmiye ile çalışan ve işsiz kalanlar ile düzenli geliri olmayanlar başvuru yaparak bu destekten yararlanabiliyor.

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İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

KİMLER YARARLANAMAZ?

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak.
Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuru yapamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

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İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular, T.C. kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet üzerinden alınıyor. Buna göre; T.C. kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar pazartesi, 2 olanlar salı, 4 olanlar çarşamba, 6 olanlar perşembe ve 8 olanlar cuma günleri başvuru yapabilecek. Cumartesi ve pazar günleri ise isteyen herkes başvurabilecek. e-Devlet'e girdikten sonra bu destek başvurusu ilk sayfada bulunabilecek.

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İhtiyacı olan herkese devletten 1.000 TL! e-Devlet pandemi sosyal destek başvurusu nasıl yapılır?

ÖDEMELER NE ZAMAN YAPILIYOR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebiliyor. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirttiği ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.