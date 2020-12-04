04 Aralık 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nün dördüncü tabliyesi yüklendiği özel gemi ile Avrupa yakasındaki Karakova bölgesine ulaştırıldı.

AA
Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:43
  • 1
  • 15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Hizmete girdiğinde "dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü" unvanını alacak, renkleri, figürleri ve diğer özellikleriyle özgün mimariye sahip 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası tüm hızıyla sürüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

"Simgelerin Köprüsü" olarak adlandırılan 1915 Çanakkale Köprüsü için imalatçı Çimtaş firmasının Gölcük ve Gemlik'teki fabrikalarında üretilen tabliye özel gemiye yüklendi.

  • 3
  • 15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Firmaya ait "GMK-1" isimli gemi 18 saat süren yolculukla dördüncü tabliyeyi bölgeye ulaştırdı.

  • 4
  • 15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Mega blok olma özelliğine sahip, 48 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde ve 700 ton ağırlığındaki tabliyenin, köprüdeki gerekli hazırlıkların ardından montajına başlanacak.

  • 5
  • 15
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Çimtaş tarafından hazırlanan tabliyelerden yıl sonuna kadar haftada ikişer adet sevkiyat yapılması planlanıyor.