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04 Aralık 2020, Cuma
Haberler Galeri Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! 'Simgelerin Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor
Çanakkale Boğazı'nın Avrupa ve Asya yakalarını birleştirecek "1915 Çanakkale Köprüsü"nün dördüncü tabliyesi yüklendiği özel gemi ile Avrupa yakasındaki Karakova bölgesine ulaştırıldı.
Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:41 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:43