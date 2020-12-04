Kazançlar artıyor! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...

Emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından gözler yeni zam oranına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların kazançlarına yansıyacak zam için ipuçları belli olmaya başladı. Dün açıklanan enflasyona göre emeklilere yüzde 7.02, memurlara yüzde 3'lük arışa ilaveten yüzde 3.02 fark çıktı. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:34 BU ALB��MÜ PAYLAŞ





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