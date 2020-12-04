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Kazançlar artıyor! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...

Emekli ve memur maaşları 2021'de ne kadar olacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren Ocak zammı için geri sayım başladı. 5 aylık enflasyon verilerinin belli olmasının ardından gözler yeni zam oranına çevrildi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların kazançlarına yansıyacak zam için ipuçları belli olmaya başladı. Dün açıklanan enflasyona göre emeklilere yüzde 7.02, memurlara yüzde 3'lük arışa ilaveten yüzde 3.02 fark çıktı. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 11:23 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 11:34
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Kazançlar artıyor! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memurların yakından takip ettiği Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Her yıl iki kere zamlanan maaşlar enflasyon verilerine göre belli oluyor. 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenen maaşlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kasım ayı enflasyon oranının açıklanmasının ardından 5 aylık veriler belli oldu. Yeni maaşlar için sadece 1 veri kaldı. Peki, 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kazançlar artıyor! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

2020'nin ikinci 6 aylık enflasyon verilerine göre, SSK ve Bağ- Kur emeklileri ile memurların Ocak ayında alacağı zam belli olacak. Yeni maaşlar 4 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranı ile belli olacak.

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Kazançlar artıyor! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...

Takvim'in haberine göre, memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 3 zam ve bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark alacak.

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Kazançlar artıyor! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...
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Kazançlar artıyor! 2021 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşları ne kadar olacak? İşte yeni maaş tablosu...