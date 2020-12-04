Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, 3600 ek gösterge oldu. Ek gösterge 3600'e çıktığı takdirde polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Peki, 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...