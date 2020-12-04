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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Son dakika: 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Polis, öğretmen, din görevlisi, hemşire ve idarecilerin maaşlarını doğrudan etkileyecek ek gösterge ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 04.12.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 13:25
Son dakika... 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan geldi. Yıl sonuna doğru yaklaştığımız şu günlerde en çok merak edilenlerden biri de, 3600 ek gösterge oldu. Ek gösterge 3600'e çıktığı takdirde polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak. Peki, 3600 ek gösterge 2020'de çıkacak mı? Polis, hemşire, öğretmen 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin müjde verdi. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.