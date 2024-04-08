Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur’luya 19.000 TL’lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

2024 Nisan ayı itibarıyla, emeklilere yönelik cazip promosyonlar sunan bankalar, farklı avantajlarla dikkat çekiyorlar. Bu bankalar, emeklilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış promosyonlar ve fırsatlar sunarak, onların finansal durumlarına katkı sağlamayı amaçlıyorlar. Emeklilerin, bu avantajlardan faydalanabilmeleri için Nisan ayının sonuna kadar harekete geçmeleri ve bankaların belirlediği koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Her bankanın farklı promosyonları ve koşulları bulunduğundan, emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmeleri önem taşıyor.

İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR