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Haberler Galeri Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

Emekli promosyon tutarları, bankalar arasında yeniden şekillenerek emeklilere ek gelir sağlayacak kampanyalar gündeme geldi. Bankalar, müşteri çekme yarışında birbirleriyle rekabet ederken, emekli promosyonu kampanyaları 19 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 06:14
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Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur’luya 19.000 TL’lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

2024 Nisan ayı itibarıyla, emeklilere yönelik cazip promosyonlar sunan bankalar, farklı avantajlarla dikkat çekiyorlar. Bu bankalar, emeklilerin ihtiyaçlarına özel olarak tasarlanmış promosyonlar ve fırsatlar sunarak, onların finansal durumlarına katkı sağlamayı amaçlıyorlar. Emeklilerin, bu avantajlardan faydalanabilmeleri için Nisan ayının sonuna kadar harekete geçmeleri ve bankaların belirlediği koşulları yerine getirmeleri gerekiyor. Her bankanın farklı promosyonları ve koşulları bulunduğundan, emeklilerin ihtiyaçlarına en uygun olanı seçmeleri önem taşıyor.

İŞTE EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR

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Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur’luya 19.000 TL’lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

Denizbank:

Denizbank, emeklilere yönelik promosyon fırsatı sunuyor ve 3 yıl süreyle DenizBank'tan emekli maaşı alanlara 12.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sağlıyor.

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Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur’luya 19.000 TL’lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

İş Bankası:

İş Bankası, emeklilere 3 yıl süreyle İş Bankası aracılığıyla maaş alma taahhüdü verenlere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.

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Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur’luya 19.000 TL’lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

Vakıfbank:

Vakıfbank, emekli promosyonu kapsamında 3 yıl boyunca Vakıfbank'tan emekli maaşı alanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

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Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur’luya 19.000 TL’lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!

Yapı Kredi:

Yapı Kredi, emeklilere 3 yıl boyunca Yapı Kredi'den maaş alma taahhüdü verenlere 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon fırsatı sunuyor.