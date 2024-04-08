08 Nisan 2024, Pazartesi
Tam tablo oluştu! SGK - SSK, Bağ-Kur'luya 19.000 TL'lik şahane ödeme! 10.500 üstü 26 bin TL altı maaş alana Salı Çarşamba yatacak!
Emekli promosyon tutarları, bankalar arasında yeniden şekillenerek emeklilere ek gelir sağlayacak kampanyalar gündeme geldi. Bankalar, müşteri çekme yarışında birbirleriyle rekabet ederken, emekli promosyonu kampanyaları 19 bin TL'ye kadar yükseldi. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?
Giriş Tarihi: 08.04.2024 06:14 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 06:14
- 1
- 13
- 2
- 13
- 3
- 13
- 4
- 13
- 5
- 13