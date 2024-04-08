36 bin 852 TL ödeme! SGK girişi olanlar dikkat: Yarım gün çalışmak yeterli
Yarı zamanlı çalışan birinin aylık geliri 18.426 TL'yi bulurken, doğum izni sonrası işe dönen anneler için yarı zamanlı çalışma seçeneği sunuluyor. Bu durumda anneler, işverenden yarı maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan süre için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarı ödüyor. İşte detayları...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.04.2024
06:54
Anneler doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışarak işverenden yarım maaş alırken, çalışmadıkları süre için İŞKUR tarafından brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan bir tutar ödenmektedir. Bu uygulama ile asgari ücretli bir anne ayda 18.426 TL gelir elde ederken, ilk çocuğunu dünyaya getiren bir anne 2 ay içinde toplamda 36.852 TL alabilmektedir. Bu düzenleme, annelere doğum sonrası maddi destek sağlayarak çocuklarına daha iyi bakabilmelerine ve iş-hayatı ile aile yaşamlarını dengeleyebilmelerine olanak tanımaktadır.
İşte tüm detaylarıyla Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...
SSK'lı annelere doğum izni sonrasında yarım çalışma imkanı sunulmaktadır, ve bu durum çocuk sayısına bağlı olarak farklılık göstermektedir. Birinci çocuk için 60 gün, ikinci çocukta 120 gün ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle tam maaşla yarı zamanlı çalışma olanağı sağlanmaktadır.
Çoğul doğumlarda ise bu sürelere 30 gün eklenmektedir. Engelli bir çocuğun doğması durumunda ise bu süre 360 güne çıkarılmaktadır. Bu düzenleme, annelere doğum sonrası iş-hayat dengesini sağlama ve çocuklarına daha fazla zaman ayırma fırsatı sunarak önemli bir destek sağlamaktadır.
Yarı Zamanlı Çalışma ve İşkur Ödemeleri
Anneler, doğum izinlerinin ardından yarı zamanlı çalışarak işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan süreler için brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan bir ödeme yapıyor.
İŞKUR Ödemeleri
İŞKUR, yarı zamanlı çalışan annelere brüt asgari ücret üzerinden günlük 15 günlük ödeme yapıyor. Ödemeler sırasında sadece damga vergisi kesilmektedir.