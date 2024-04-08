36 bin 852 TL ödeme! SGK girişi olanlar dikkat: Yarım gün çalışmak yeterli

Anneler doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışarak işverenden yarım maaş alırken, çalışmadıkları süre için İŞKUR tarafından brüt asgari ücret üzerinden hesaplanan bir tutar ödenmektedir. Bu uygulama ile asgari ücretli bir anne ayda 18.426 TL gelir elde ederken, ilk çocuğunu dünyaya getiren bir anne 2 ay içinde toplamda 36.852 TL alabilmektedir. Bu düzenleme, annelere doğum sonrası maddi destek sağlayarak çocuklarına daha iyi bakabilmelerine ve iş-hayatı ile aile yaşamlarını dengeleyebilmelerine olanak tanımaktadır.

İşte tüm detaylarıyla Takvim Gazetesi'nden Çığıl Ön Yener'in yazısı...