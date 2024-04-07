07 Nisan 2024, Pazar
Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30'da geldi: Zamlı ödeme takvimi
2024 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında ne zaman hesaplara yatırılacağına dair merak konusu olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan bu yardım desteği, hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden kolaylıkla kontrol edilebiliyor. İşte ödeme takvimine ilişkin son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 11:22
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