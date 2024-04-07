07 Nisan 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30'da geldi: Zamlı ödeme takvimi

Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30'da geldi: Zamlı ödeme takvimi

2024 Nisan ayı evde bakım maaşı ödemeleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar arasında ne zaman hesaplara yatırılacağına dair merak konusu olmaya devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak sağlanan bu yardım desteği, hak sahiplerinin e-Devlet üzerinden kolaylıkla kontrol edilebiliyor. İşte ödeme takvimine ilişkin son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 07.04.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 11:22
  • 1
  • 9
Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30’da geldi: Zamlı ödeme takvimi

Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi, hak sahiplerine her ay düzenli olarak sağlanıyor. Nisan ayında da bu yardım desteğinin yine düzenli olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Ancak, bayram öncesinde ödemelerin yapılıp yapılmayacağı konusundaki sorular artmaya başladı. Bayram tatili ve resmi tatil günleri nedeniyle ödemelerin gecikebileceği endişesiyle, hak sahipleri ödemelerin durumunu kontrol etmek için merakla bekliyorlar.

  • 2
  • 9
Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30’da geldi: Zamlı ödeme takvimi

Evde Bakım Maaşı Ödemeleri Ramazan Bayramı Öncesinde Hesaplara Yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla her ay düzenli olarak yapılan Evde Bakım Yardımı ödemelerinin Ramazan Bayramı öncesinde öne çekildiğini duyurdu.

  • 3
  • 9
Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30’da geldi: Zamlı ödeme takvimi

Bu kapsamda, yarın (8 Nisan Pazartesi) itibarıyla toplamda 4,2 milyar TL tutarında ödeme gerçekleştirilecek.

  • 4
  • 9
Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30’da geldi: Zamlı ödeme takvimi

Bakan Göktaş, yapmış olduğu açıklamada, evde bakım hizmeti alan bireyler ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştırmak adına bu önemli destek ödemelerinin bayram öncesi yapılarak vatandaşların daha rahat bir bayram geçirmelerinin sağlanacağını belirtti.

  • 5
  • 9
Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30’da geldi: Zamlı ödeme takvimi

Toplamda 4,2 milyar TL'nin hesaplara yatırılacağını ifade eden Bakan, bu ödemelerin hak sahiplerinin ekonomik durumlarına katkı sağlayacak önemli bir destek olduğunu vurguladı.