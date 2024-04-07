Sosyal Yardım Alanlara müjde saat 11.30’da geldi: Zamlı ödeme takvimi

Engelli yakınlarına yapılan evde bakım aylığı ödemesi, hak sahiplerine her ay düzenli olarak sağlanıyor. Nisan ayında da bu yardım desteğinin yine düzenli olarak hesaplara geçmesi bekleniyor. Ancak, bayram öncesinde ödemelerin yapılıp yapılmayacağı konusundaki sorular artmaya başladı. Bayram tatili ve resmi tatil günleri nedeniyle ödemelerin gecikebileceği endişesiyle, hak sahipleri ödemelerin durumunu kontrol etmek için merakla bekliyorlar.