Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN’a yatacak

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi ve 11 farklı banka tarafından duyuruldu. Emekli vatandaşlar, en yüksek promosyonu sunan bankayı bulmak için araştırmalarına başladılar. Her bir bankanın sunduğu avantajları göz önünde bulundurarak, emekliler kendi finansal durumlarına en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyorlar.

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