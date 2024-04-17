HaberlerGaleriTam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak
Emekliler için düzenlenen banka promosyon kampanyaları, mali destek sunma amacıyla aktif olarak devam etmektedir. Farklı bankalar tarafından sunulan bu kampanyalar, emeklilere ek gelir imkanı sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Güncellenen kampanyaların etkisiyle, emekli promosyon miktarları rekor seviyelere ulaştı. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?
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Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:34Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 06:35