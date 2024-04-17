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Haberler Galeri Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak

Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN'a yatacak

Emekliler için düzenlenen banka promosyon kampanyaları, mali destek sunma amacıyla aktif olarak devam etmektedir. Farklı bankalar tarafından sunulan bu kampanyalar, emeklilere ek gelir imkanı sağlayarak yaşamlarını kolaylaştırmaktadır. Güncellenen kampanyaların etkisiyle, emekli promosyon miktarları rekor seviyelere ulaştı. Peki en yüksek promosyon veren banka hangisi?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 06:34 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 06:35
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Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN’a yatacak

Emekli promosyon kampanyaları güncellendi ve 11 farklı banka tarafından duyuruldu. Emekli vatandaşlar, en yüksek promosyonu sunan bankayı bulmak için araştırmalarına başladılar. Her bir bankanın sunduğu avantajları göz önünde bulundurarak, emekliler kendi finansal durumlarına en uygun seçeneği belirlemeye çalışıyorlar.

İŞTE BANKA BANKA NİSAN AYI GÜNCEL PROMOSYON MİKTARLARI

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Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN’a yatacak

Denizbank: Emekli maaşını DenizBank'tan 3 yıl süre ile alma taahhüdü verenlere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı sunuyor.

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Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN’a yatacak

İş Bankası: Maaşlarını İş Bankası'ndan alma taahhüdü veren emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanma şansı sunuluyor.

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Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN’a yatacak

Yapı Kredi: 18.000 TL'ye kadar nakit promosyon imkanı sunuluyor. Ek ödül taahhütnamesi imzalandığında ek nakit ödüller de alınabiliyor.

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Tam ödeme oluştu, SSK, Bağ-Kur’lu emekliye 15.450 TL piyangosu! 10.250 üstü 26 bin TL altı maaş alana Çarşamba Cuma IBAN’a yatacak

Vakıfbank: Emekli maaşı tutarına göre 12.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL'ye varan promosyon imkanı sunuluyor.