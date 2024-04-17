Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...

Şartlar ve Koşullar

Projeden faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Tam zamanlı olarak bir işverenin yanında çalışan ve 0-36 ay (3 yaşa kadar) arası çocuğu olan anneler, eğitimli bir çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunu bu bakıcıya baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilecekler. Ayrıca, başvuru tarihinde çocuğunuzun 0-36 ay arasında olması, Ankara, İstanbul veya İzmir'de ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde yaşamanız gibi belirli şartlar da bulunuyor.