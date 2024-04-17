Çalışanlara gümüş kasede sunuldu! Bu şartı karşılayana her ay 325 Euro...
Çalışan annelere yönelik destek ödemesinin detayları netleşiyor. Daha önce 2019-2022 yılları arasında uygulanan ve 24 milyon euro ödenen proje yeniden hayata geçirilecek. Bu projeden 3.500 anne ve 3.500 bakıcı yararlanacak. Annelerin çocukları 3 yaşına kadar olmalı ve SSK'lı olarak çalışmaları gerekiyor. Aylık 325 euro (yaklaşık 12 bin TL) destekten faydalanmak için belirli şartlar bulunmakta...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024
07:02
Çocuğu olan çalışan anneler ve bakıcılara büyük bir destek geliyor. SGK tarafından duyurulan Avrupa Birliği destekli proje kapsamında İzmir, Ankara ve İstanbul'da 3500 sigortalı anneye ve bakıcıya 12 ay boyunca 325 avro destek ödemesi yapılacak. Ancak ödemeden yararlanmak için belirli şartlar bulunmakta. Başvuruların nasıl yapılabileceği ve şartlar hakkında detaylar ise haberimizde...
Çalışan Anneler İçin Yeniden Desteğin Kapıları Açılıyor
Çalışma hayatında yer edinen ve aynı zamanda çocuklarına vakit ayırmak isteyen anneler için müjdeli haber geldi. Daha önce 2019-2022 yılları arasında uygulanan ve büyük ilgi gören projenin benzeri tekrarlanacak. Toplamda 24 milyon Euro'nun üzerinde bir kaynağın tahsis edileceği proje ile 3 bin 500 anne ve 3 bin 500 bakıcıya destek sağlanacak.
Projenin Amacı
Projenin amacı, çalışma hayatında yer alan ancak çocuklarına bakım sağlama konusunda sıkıntı yaşayan anneleri desteklemek. Bu destek sayesinde anneler, iş hayatına geri dönüp çocuklarına daha iyi bir gelecek sunma yolunda adımlarını atmış olacaklar. Proje kapsamında ayrıca 3.500 eğitimli bakıcıya da istihdam sağlanacak, böylelikle istihdam alanı genişletilerek ekonomiye katkı sunulacak.
Başvuru Detayları
Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar yakın zamanda duyurulacak. Başvuruların internet üzerinden e-devlet şifresiyle gerçekleştirileceği belirtilirken, ön başvurusu onaylanan annelere ödemeler yapılacak.
Şartlar ve Koşullar
Projeden faydalanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Tam zamanlı olarak bir işverenin yanında çalışan ve 0-36 ay (3 yaşa kadar) arası çocuğu olan anneler, eğitimli bir çocuk bakıcısını sigortalı olarak çalıştırıp çocuğunu bu bakıcıya baktırmaya başladığında mali destekten yararlanabilecekler. Ayrıca, başvuru tarihinde çocuğunuzun 0-36 ay arasında olması, Ankara, İstanbul veya İzmir'de ikamet etmeniz, çocuğunuzla aynı evde yaşamanız gibi belirli şartlar da bulunuyor.