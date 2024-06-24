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Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıkların belirli bir seviyeye çıkarılmasının ardından, Temmuz artışları yapılabilecek. Ocak ayında %49.25 oranında zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelerde. Bu çalışmaların yanı sıra, Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş artışları da masada bulunuyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 13:59 Güncelleme: 24.06.2024 14:00
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Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıkların belirli bir seviyeye çıkarılmasının ardından, Temmuz artışlarının yapılması bekleniyor. Ocak ayında %49.25 oranında zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmeleri merakla bekliyor. İkramiyelere yapılan %50 artış ve promosyon taban ödemelerinin 12 bin liraya kadar çıkarılmasının ardından, emekliler için yeni destek paketinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra, Temmuz ayında emeklilere yapılacak iyileştirmeler de gündemde.

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Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Yüzde Kaç Olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak ve Temmuz aylarında, her 6 ayda bir, oluşan enflasyon oranı kadar artış yapılıyor. Böylece maaşların enflasyon karşısında erimesinin önlenmesi amaçlanıyor. Bu Temmuz ayında da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 25-30 arasında oluşması beklenen 6 aylık enflasyon kadar artış alması bekleniyor.

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Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme artışının üzerine enflasyon farkı alacak. Ocak ayında yapılan yüzde 15'lik toplu sözleşmenin üzerinde oluşacak 6 aylık oran, bu kesime fark olarak ödenecek. Ayrıca Temmuz'da yüzde 10 toplu sözleşme zammı da var.

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Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Refah Payı Eklenecek mi?

Son dönemde 6 aylık enflasyon oranının üzerine hükümet tarafından refah payı adı altında ilave de yapılıyor. Ocak ayında 6 aylık enflasyonun üzerine yüzde 11.68'lik ilave yapılmış ve zam oranı yüzde 49.25'e çıkarılmıştı. Temmuz ayında da bir refah payı ilavesi gündemde.

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Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Burada genel olarak 10-15 puanlık bir refah payı uygulanıyor. Bu durumda emeklilerin artış oranı yüzde 35-40 bandına yükselmiş olacak. Ayrıca memur emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de söz konusu olabilir.