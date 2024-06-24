24 Haziran 2024, Pazartesi
Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu
Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıkların belirli bir seviyeye çıkarılmasının ardından, Temmuz artışları yapılabilecek. Ocak ayında %49.25 oranında zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin gözü şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmelerde. Bu çalışmaların yanı sıra, Temmuz ayında emeklilere yapılacak maaş artışları da masada bulunuyor. Peki, Temmuz ayında emekli maaşları ne kadar artacak? İşte detaylar...
Giriş: 24.06.2024 13:59 Güncelleme: 24.06.2024 14:00
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