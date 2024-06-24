Tam liste oluştu: SSK, Bağ-Kur’lu emekliye +2.500 TL seyyanen artışıyla 15.000 TL maaş! İşte temmuzda zam tablosu

Temmuz ayı yaklaştıkça emekliler için yeni hesaplamalar gündeme geliyor. Kök aylıkların belirli bir seviyeye çıkarılmasının ardından, Temmuz artışlarının yapılması bekleniyor. Ocak ayında %49.25 oranında zam alan SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri, şimdi Temmuz ayında yapılacak iyileştirmeleri merakla bekliyor. İkramiyelere yapılan %50 artış ve promosyon taban ödemelerinin 12 bin liraya kadar çıkarılmasının ardından, emekliler için yeni destek paketinin hazırlıkları hızla devam ediyor. Bu çalışmaların yanı sıra, Temmuz ayında emeklilere yapılacak iyileştirmeler de gündemde.