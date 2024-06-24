24 Haziran 2024, Pazartesi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı
2020 yılında başlayan pandemi dönemi ve 6 Şubat depreminde kullanılan kısa çalışma ödeneğinde sistem değişiyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenlemeye göre prim ödeme şartı düşürüldü. Yeni yayınlanan yönetmelik sonrası kısa çalışma ödeneğine ilişkin merak edilen sorular da yanıt buldu.
Giriş: 24.06.2024 06:34 Güncelleme: 24.06.2024 06:34
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