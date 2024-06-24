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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı

2020 yılında başlayan pandemi dönemi ve 6 Şubat depreminde kullanılan kısa çalışma ödeneğinde sistem değişiyor. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni düzenlemeye göre prim ödeme şartı düşürüldü. Yeni yayınlanan yönetmelik sonrası kısa çalışma ödeneğine ilişkin merak edilen sorular da yanıt buldu.

ahaber.com.tr
Giriş: 24.06.2024 06:34 Güncelleme: 24.06.2024 06:34
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı

İşletmeler, 2008 yılındaki ekonomik kriz, 2020 yılında başlayan pandemi dönemi ve 6 Şubat depreminde çalışanların kurtarıcısı olan kısa çalışma ödeneğinden halen faydalanmaya devam ediyor.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı

İş hayatı mevzuatına 2003 yılında giren kısa çalışma ödeneğinden bugüne kadar 4,5 milyona yakın kişi yararlandırılırken, yaklaşık 38.1 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu ödemenin 36 milyar TL'si sadece pandemi döneminde 3.7 milyon kişiye gerçekleştirildi. 30 Mayıs 2024 itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı ise 826.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı

11 Haziran 2024'te değişikliğe gidilen Kısa Çalışma Yönetmeliği'ne göre çalışana ödenecek kısa çalışma ödeneği tutarı günlük brüt 400 TL.

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı

Asgari ücretle çalışan bir kişinin eline geçecek miktar ise günlük 340 TL olacak. Bir çalışanın alacağı kısa çalışma ödeneği tutarı da asgari ücretin brüt tutarının aylık 20.002 TL olduğu dikkate alındığında, 30 bin TL olacak. Yeni yayınlanan yönetmelik sonrası Kısa çalışma ödeneğine ilişkin merak edilen sorular ve yanıtları şöyle:

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Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı

KISA ÇALIŞMANIN AMACI NEDİR? NE KADAR SÜREYLE YARARLANILABİLİR?

Sabah'ın haberine göre Kısa çalışma uygulamasının temel amacı istihdamın korunmasıdır. Kısa çalışma ile çalışılmayan sürelerde işçilere gelir desteği sağlanmakta. Aynı zamanda istihdam korunarak, deneyimli personellerin işten çıkarılmasının önüne geçilmekte. Yararlanma süresi azami üç ay.