Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Kısa çalışma ödeneği için yeni dönem | İşte merak edilen soruların yanıtı

İş hayatı mevzuatına 2003 yılında giren kısa çalışma ödeneğinden bugüne kadar 4,5 milyona yakın kişi yararlandırılırken, yaklaşık 38.1 milyar TL ödeme gerçekleştirildi. Bu ödemenin 36 milyar TL'si sadece pandemi döneminde 3.7 milyon kişiye gerçekleştirildi. 30 Mayıs 2024 itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanan kişi sayısı ise 826.

