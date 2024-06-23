1997 1998 1999 2004 2006 SGK girişine yeni yaş hesabı! Erken emeklilikte 10-11-12 yılla kazanç çizelgesi çıktı

Emeklilik, uzun ve yorucu bir çalışma hayatının ardından birçok kişinin hayalini kurduğu bir dönemdir. Ancak, bu sürece ulaşmak için gereken şartlar ve gereklilikler zamanla değişiklik göstermektedir. Günümüzde yapılan yeni düzenlemeler, emeklilik sürecini daha erişilebilir ve esnek hale getirmektedir.

Giriş: 23.06.2024 13:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL