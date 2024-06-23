1997 1998 1999 2004 2006 SGK girişine yeni yaş hesabı! Erken emeklilikte 10-11-12 yılla kazanç çizelgesi çıktı
Emeklilik, uzun ve yorucu bir çalışma hayatının ardından birçok kişinin hayalini kurduğu bir dönemdir. Ancak, bu sürece ulaşmak için gereken şartlar ve gereklilikler zamanla değişiklik göstermektedir. Günümüzde yapılan yeni düzenlemeler, emeklilik sürecini daha erişilebilir ve esnek hale getirmektedir.
Mevcut düzenlemelere göre, aktif olarak çalışanlar veya borçlanma yoluyla prim ödeyenler, yalnızca 10 yıl (3.600 gün) çalışarak emeklilik hakkı elde edebiliyorlar. Bu önemli fırsat, birçok kişinin daha erken yaşta emeklilik hayalini gerçekleştirmesine olanak tanıyor.
Erken Emeklilik İmkanları Genişliyor
Günümüzde birçok kişi, emeklilik yaşını beklemeksizin erken emeklilik imkanları hakkında bilgi edinmekte ve bu konuda Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sunduğu şartları araştırmaktadır.
SGK, belirli koşulları karşılayan bireylere erken emeklilik imkanları sunarken, süreçte teslim edilmesi gereken belgeler hakkında da bilgilendirme yapmaktadır.
Yaştan Emeklilik: Az Primle de Emeklilik Mümkün
Prim günü yetersiz olan ancak yaş itibarıyla bu günleri tamamlama şansı bulunmayan kişiler için 'yaştan emeklilik' bir çözüm olarak öne çıkıyor.
Bu kapsamda, ilk sigortalılık tarihine göre değişen şartlarla 3600 gün, yani 10 yıl çalışarak emekli olmak mümkün hale geliyor. Yaştan emeklilik, özellikle prim ödeme gün sayısı az olan ancak belirli bir yaşa gelmiş kişiler için sağlanan önemli bir hak olarak dikkat çekiyor.
İlk Sigortalılık Tarihine Göre Değişen Şartlar
Yaştan emeklilik şartları, ilk kez sigortalı olunan tarihe göre farklılık gösteriyor. Örneğin, 9 Eylül 1981'den önce sigortalı olmuş kadınlar, 50 yaşında ve 3600 prim günüyle emekli olabilirken; 9 Eylül 1976'dan önce sigortalı olan erkekler, 55 yaşında ve aynı prim günüyle emekli olabilmektedir.