'Tam kapanma'da isyan ettiren zam! Markette 8 TL halde 2 lira
Tam kapanma sürecine geçen Türkiye'de birçok toptancı halinde ürün fiyatları ciddi oranda düşerken, marketlerde ise fırladı. Domatesin kilosu zincir marketlerde ortalama 8 liradan satılırken halde bu fiyat 2-3 lira arasında değişiyor. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 05.05.2021
16:50 Güncelleme Tarihi: 05.05.2021
16:50
Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, köylünün de ürününü doğrudan satmakta sıkıntı yaşadığını dile getirdi.
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MARKETLERDE FAHİŞ FİYAT ARTIŞI Karaca, bu süreçte yaş meyve ve sebzeyi satan tek yer olan marketlerin ürün fiyatlarında önemli artışlar yaptığını ve üretici ile market fiyatları arasındaki makasın açıldığını savundu. Bu durumun tüketiciyi de mağdur ettiğine dikkati çeken Karaca, pazarların açılmasıyla üreticinin ucuz ürün satın alma imkanına kavuşacağını kaydetti.
BAKANLIĞIN KARARI ESNAFI MUTLU ETTİ Cumartesi günü semt pazarlarının kurulumuna verilen izin hal esnafına umut oldu. Bayrampaşa yaş sebze ve meyve halindeki esnaf satışların bir gün de olsa artacağı düşüncesinde. Ancak esnaf tek günü yetersiz buluyor.
İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine "Pazar Yerleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacak.
Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Kapanma nedeniyle büyük oranda sessizliğin hakim olduğu Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafı bir gün de olsa satışların hareketleneceği düşüncesinde. Esnaf bir gün için yoğunluk yaşanmasını beklerken sadece cumartesi gününü ise yetersiz buluyor.