'Tam kapanma'da isyan ettiren zam! Markette 8 TL halde 2 lira

Vatandaşların yaş sebze ve meyve ile fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazar yerine gidip gelebilmelerine izin verilecek. Kapanma nedeniyle büyük oranda sessizliğin hakim olduğu Bayrampaşa Yaş Meyve ve Sebze Hali esnafı bir gün de olsa satışların hareketleneceği düşüncesinde. Esnaf bir gün için yoğunluk yaşanmasını beklerken sadece cumartesi gününü ise yetersiz buluyor.