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Haberler Galeri 1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

1915 Çanakkale Köprüsü'nde kedi yolunun tamamlanmasıyla başlanan ana kabloların montajında sona yaklaşıldı. Köprünün ana halatlarını oluşturacak 296 çelik kablodan 220'ncisi bir kıtadan diğer kıtaya çekildi. Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarda üretilen tabliye bloklarından 42'ncisi de Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına ulaştı. Ana halatların bu ay sonuna kadar tamamlanarak, tabliye bloklarının montajına başlanacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 06.05.2021 14:51 Güncelleme Tarihi: 06.05.2021 14:54
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı ve 18 Mart 2022'de de hizmete açılması planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, tamamlandığında Avrupa ile Asya kıtasını birleştiren önemli ulaşım noktalarından biri olacak. Türkiye'nin koronavirüs vaka sayılarını düşürmek için tam kapanmaya geçtiği bugünlerde, Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

Toplam uzunluğu 4 bin 330 metre olan kedi yolunun tamamlanması sonrasında başlayan ana kabloların montajında da sona yaklaşıldı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

Ana kabloları oluşturmak için köprünün kenar açıklıklarına kulelerin sağ ve sol tarafına 148'er, orta açıklığa ise yine sağ ve sol tarafa 144'er çelik kablo çekilecek

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

. Ana halatları oluşturacak çelik kablolardan köprünün kuzey ve güney tarafına 110'ar çelik kablo çekildi. Toplamda 296 çelik kablodan 220'si çekilmiş oldu. Ana halatların montajı bu ay sonuna kadar tamamlanacak.

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1915 Çanakkale Köprüsü'nde ana halatlar tamamlanıyor

'DÜNYANIN ETRAFINI 4 KEZ DOLAŞACAK UZUNLUKTA TEL KULLANILACAK'
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarını oluşturacak çelik kabloların her birinin içinde 126 tel bulunduğu belirtildi.