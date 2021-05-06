Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

Koronavirüs salgını sürecinde sıfır ve ikinci el fiyatlarında artış yaşandı. Ancak zorlu süreçte fiyatı neredeyse yerinde sayan SUV model araçlar yüzleri güldürdü. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alacaklar alım-satım yapılan ilan sitelerinde SUV model araçları sorgulamaya başladı. Özellikle pandemi döneminde şehir ortamından uzak kalmak isteyenlerin tercihi SUV model araçlar oluyor. İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...