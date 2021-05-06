06 Mayıs 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

Koronavirüs salgını sürecinde sıfır ve ikinci el fiyatlarında artış yaşandı. Ancak zorlu süreçte fiyatı neredeyse yerinde sayan SUV model araçlar yüzleri güldürdü. Fiyatların yerinde saymasının ardından araba alacaklar alım-satım yapılan ilan sitelerinde SUV model araçları sorgulamaya başladı. Özellikle pandemi döneminde şehir ortamından uzak kalmak isteyenlerin tercihi SUV model araçlar oluyor. İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

Giriş Tarihi: 06.05.2021 18:52
  • 1
  • 10
Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

Pandemi döneminde araba fiyatlarında dalgalanmalar yaşanmaya devam ediyor. Araba almak isteyen vatandaşlar sıfır ve ikinci el fiyatlarında sorgulamalar sürüyor. Özellikle salgın döneminde fiyatların artmasına karşın, SUV model araçların fiyatları yerinde saydı. Vatandaşlar pandemi döneminde şehir ortamından uzak durmanın yolunu arıyor. Arazi şartlarına uygun SUV model araçların fiyatlarının sabit kalması bu dönemde yüzleri güldürüyor. İşte, en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

RENAULT KOLEOS

2010 model dizel otomatik 100 bin lira

  • 3
  • 10
Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

TOYOTA HİLUX 2.4 D


2000 Model Dizel Manuel


Fiyat: 66.500 TL

  • 4
  • 10
Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

FİAT

Fiat Panda Cross 1.2 Benzinli Manuel: 143.600 TL

Fiat Panda Cross 1.0 Hybrid Manuel: 154.500 TL

Fiat Panda Cross 0.9 4x4 Benzinli Manuel: 185.100 TL

  • 5
  • 10
Fiyatları tepetaklak oldu! Araba almak isteyenleri sevindirdi! İşte en ucuz 2021 SUV araç modelleri...

HYUNDAİ TUCSON

2005 model dizel otomatik vites 97 bin lira