Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

Araba almak isteyenler için fırsatlar gelmeye devam ediyor. Nisan ayının son günlerine yaklaşırken uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında zam bekleniyor. Bayilerden zamsız fiyatlardan araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Araba almak isteyenler için fiyatları derledik. İşte, uygun fiyatlı arabalar...