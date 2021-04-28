29 Nisan 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

Araba almak isteyenler için fırsatlar gelmeye devam ediyor. Nisan ayının son günlerine yaklaşırken uzmanlardan uyarılar gelmeye devam ediyor. Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında zam bekleniyor. Bayilerden zamsız fiyatlardan araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. Araba almak isteyenler için fiyatları derledik. İşte, uygun fiyatlı arabalar...

Giriş Tarihi: 28.04.2021 23:04
  • 1
  • 10
Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

Araba almak isteyenler uygun kampanyaları yakından takip ediyor. Ucuz araba almak isteyenler için Nisan ayı kampanyaları büyük önem taşıyor. Nisan ayının son günleri yaklaşırken döviz piyasalarındaki hareketlilik nedeniyle Mayıs ayına ilişkin otomobil fiyatlarında zam bekleniyor. Bayilerden zamsız fiyatlardan araba almak isteyenlerin elini çabuk tutması gerekiyor. İşte, marka marka en ucuz otomobiller...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

CİTROEN C3 160.000 LİRA

  • 3
  • 10
Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

DACİA SANDERO (2020 MODEL) 121.900 LİRA

  • 4
  • 10
Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

FİAT EGEA 142.900 LİRA

  • 5
  • 10
Araba almak isteyenlere fırsat! Kaçıran bin pişman! Sayılı günler kaldı...

FORD FİESTA 201.550 LİRA