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Talimatı Başkan Erdoğan verdi! Sosyal koruma kalkanı devrede: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet 'Sosyal koruma' kalkanını devreye soktu. 2022 yılına ilişkin, Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal destek ödemeleri dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:32Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:32