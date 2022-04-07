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Talimatı Başkan Erdoğan verdi! Sosyal koruma kalkanı devrede: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla hareket eden hükümet 'Sosyal koruma' kalkanını devreye soktu. 2022 yılına ilişkin, Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde sosyal destek ödemeleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 07.04.2022 13:32 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 13:32
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Talimatı Başkan Erdoğan verdi! Sosyal koruma kalkanı devrede: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Hükümet, vatandaşı enflasyona ezdirmemek için mücadele ederken, sosyal politikaları güçlendirmek adına bütün kurumları harekete geçirdi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde 2022 yılına ilişkin sosyal desteklere dikkat çekildi.

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Talimatı Başkan Erdoğan verdi! Sosyal koruma kalkanı devrede: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

İhtiyaca göre geliştirilmiş sosyal yardım programları ile hiç kimseyi sahipsiz bırakmayacak bir sosyal destek sistemi bulunduğu vurgulanan Rehberde, sosyal nitelikli harcamalar için ayrılan kaynağın 104.2 milyar lira olduğu belirtildi.

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Talimatı Başkan Erdoğan verdi! Sosyal koruma kalkanı devrede: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nca hazırlanan Vatandaşın Bütçe Rehberi'nde bu yıl da sosyal destek ulaştırılan hane ve vatandaş sayısı artacağına dikkat çekilen Rehber'de yer alan önemli başlıklar şöyle:

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Talimatı Başkan Erdoğan verdi! Sosyal koruma kalkanı devrede: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

ÖDEME GÜCÜ OLMAYANIN PRİMİ DEVLETTEN

Ödeme gücü olmayan vatandaşların sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla yaklaşık 23.4 milyar lira kaynak aktarılacak. Sosyal yardımlar kapsamındaki düzenli yardım programlarıyla kadınlar desteklenmeye devam edecek.

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Talimatı Başkan Erdoğan verdi! Sosyal koruma kalkanı devrede: 104 milyar TL destek ödemesi yapılacak

Sosyal yardım hak sahiplerinin yaklaşık yüzde 57'sini, düzenli yardım hak sahiplerinin yüzde 65'ini, süreli yardım hak sahiplerinin ise yüzde 52'sini kadınlar oluşturuyor.