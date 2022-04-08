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Haberler Galeri 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! 📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! 📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

Sigortalı olarak çalışan milyonlarca kişi emekli olacağı tarihi araştırıyor ve emeklilik hesaplama işleminin nasıl yapıldığını merak ediyor. SSK ya da Bağkur fark etmeksizin belli durumlarda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) erken emeklilik hakkı tanıyor ve bu haktan yararlanmak isteyenler koşulların neler olduğunu merak ediyor. 1999 sigorta girişi olanlar dikkat,10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün. Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartlarına ilişkin detaylar haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:35 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:35
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📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...
📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olarak çalışan milyonlarca kişi emekliliğin hayalini kurarken bu hayale erken kavuşmanın yollarını arıyor. 1999 sigorta girişi olanları yakından ilgilendiriyor ve dikkat edilmesi gereken şartlar var. 10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün ve bunun nasıl olacağına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Erken emeklilikte kimlerin hak kazanacağı merak edilirken kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartlarına ilişkin detaylar haberimizin içeriğinde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...
📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

3600 GÜNDEN NASIL EMEKLİ OLUNUR?

4A yani eski adıyla SSK, 4B yani eski adıyla Bağ-Kur ve 4C yani eski adıyla emekli sandığı kapsamında sigortalı olan kadın ve erkeklerin erken emekli olabilmeleri için en önemli şart sigorta başlangıç tarihleridir. Erken emeklilikte üç tarih çok önemli…

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📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...
📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

Erken emeklilik için 08.09.1999 tarihinden önce sigortalı olup, 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 prim gününü tamamlamış olmaları gerekmektedir. İkinci olarak da 31.12.2011 tarihinden önce sigortalı olup 15 yıllık sigorta süresi ve 3600 iş günü primini dolduran erkekler 55 yaşında, kadınlar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.

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📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...
📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

08.09.199 tarihinden önce girişi olmayanların 3600 günden emekli olmaları mümkün değildir. Bunun dışında 31.12.2011 tarihine kadar prim gününü doldurmamış olan erkek sigortalılar 59, kadın sigortalılar ise 58 yaşında 3600 gün üzerinden emekliliğe hak kazanırlar.

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📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...
📢1999 sigorta girişi olanlar dikkat! 📌10 yıl prim 3600 günden erken emeklilik mümkün! Kadınlarda 50 erkeklerde 55 yaşında emekli olma şartları...

Kişinin sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra ise 3600 prim gününden emekli olmaları avantaj sağlamamaktadır. Ancak, 3600 gün şartı, 08.09.1999'dan sonra işe girenler için 4500, 01.05.2008 gününden sonra işe girenler için 5400 olarak uygulanmaktadır.