🔔 Erken emeklilikte borçlanma ön plana çıkıyor! 🔊46, 50, 54 ve 56 yaşında emeklilik mümkün! SGK SSK, Bağkur 4A, 4B, 4C emeklilik hesabı...

52 YAŞINDA VE 56 YAŞINDA NASIL EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ?

Posta Gazetesi yazarlarından Sosyal Güvenlik Eksperi Ekrem Sarısu okurlarından gelen emeklilik sorularını cevaplarken erken emekli olmak isteyen şahıslara de yol gösterdi. Sarısu bir okurundan gelen "23 Nisan 1970 doğumluyum. 3 Şubat 1997 tarihinde 657'ye tabi olarak atandım. 390 günlük SSK hizmetimi birleştirdim. Bu şartlarda ne vakit emekli olurum?" sorusuna cevap verdi.

Okurunun 52 yaşında emekli olma ihtimalini bildiren Sarısu "90 günlük SSK prim ödemeniz memuriyet sürenizden evvelce olmalı. Emekli Sandığı'ndan emekli olmak amacıyla 20 tam sene fiili hizmet vakti ve 52 yaş şartlarına tabisiniz. Hizmet süreniz yeterli olduğundan, 52 yaşınızı dolduracağınız 23 Nisan 2022'de emekli olabilirsiniz" diyerek 2022 senesinin 52 yaşında emekliliğin olası olduğunu söyledi.