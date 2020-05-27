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Haberler Galeri İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

Emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Emekli ikramiyelerinde artış bekleniyor. Bu kapsamda 2 formül dikkat çekiyor. Peki, SSK Bağkur emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 15:49
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İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

Son dakika... Emekli bayram ikramiyesine zam gelecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında emeklilerin bayram ikramiyesi erken ödendi. İkinci ikramiyeler beklenirken, artış için 2 formül dikkat çekiyor. Bu artış hayata geçerse ikramiyelerde 118 yada 225 lira artış olacak. Peki, SSK Bağkur emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak? İşte detaylar...

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İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

13 milyon emekliye 1000'er liralık emekli ikramiye ödemeleri 2018 yılında başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere her yıl iki kere ödeme yapılıyor.

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İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

Bu yılın ilk ikramiyesi, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında erkene çekilerek Nisan'da verilirken; gözler Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ikinci ödemeye çevrildi.

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İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

İKİNCİ İKRAMİYELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Kurban Bayramı bu sene 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk geliyor. Bu doğrultuda emekliler, ödeme planında bir değişiklik yapılmazsa 27-30 Temmuz tarihleri arasında bu yılın ikinci bayram ikramiyesini alacak. Emeklilere biner lira, dul ve yetimlere hisseleri oranında ödeme yapılacak. Ancak emekliler, ikramiyede enflasyon ya da yeniden değerleme artışı bekliyor.

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İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

NASIL ETKİLER?
Takvim'in haberine göre, 2019 yılı enflasyonu yüzde 11.84 olarak gerçekleşti. Eğer ikramiye artışı enflasyona endekslenirse, emeklilere ödenecek tutar bin 118 lira 40 kuruşa çıkacak. Yeniden değerleme artışı gelirse de ikramiye yüzde 22.58 yükselerek bin 225 lira 80 kuruşa ulaşacak.