İkramiyeye zam formülü! SSK Bağkur emekli ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak?

Emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesine zam yapılacak mı? Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan Bayramı ikramiyelerini erken alan emekliler, şimdi de Kurban Bayramı ikramiyelerinin ödeneceği tarihi beklemeye başladı. Emekli ikramiyelerinde artış bekleniyor. Bu kapsamda 2 formül dikkat çekiyor. Peki, SSK Bağkur emeklilerin ikinci bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Kim, ne kadar alacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 27.05.2020 15:35 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 15:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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