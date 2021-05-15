Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

Tam kapanma sürecinde araba fiyatları yakından takip ediliyor. Araba alacaklar Mayıs ayında dev firmalar kampanyaları duyuruyor. Büyük çoğunluğu tam kapanma ile geçen Mayıs ayında otomobil üreticileri yeni kampanyalarını açıkladı. Bazı markalar birçok ürününde faizleri sıfırlamanın yoluna gitti. Otomobil firmaları resmi internet siteleri üzerinden kampanyalı ürünlerini paylaştı. Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki gibi markaların güncel kampanyalı fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Mayıs ayı kampanyalı otomobil fiyatları...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 23:07Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 23:07