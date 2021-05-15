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Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

Tam kapanma sürecinde araba fiyatları yakından takip ediliyor. Araba alacaklar Mayıs ayında dev firmalar kampanyaları duyuruyor. Büyük çoğunluğu tam kapanma ile geçen Mayıs ayında otomobil üreticileri yeni kampanyalarını açıkladı. Bazı markalar birçok ürününde faizleri sıfırlamanın yoluna gitti. Otomobil firmaları resmi internet siteleri üzerinden kampanyalı ürünlerini paylaştı. Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki gibi markaların güncel kampanyalı fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, Mayıs ayı kampanyalı otomobil fiyatları...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 23:07 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 23:07
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Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

Araba almak isteyenler Mayıs ayında düzenlenecek kampanyaları yakından takip ediyor. Nisan ayında düzenlenen kampanyalar otomobil satışlarında büyük patlamalara neden olmuştu. Türkiye'de satış yapan birçok firma fiyatlarında güncelleme yaptı ve kampanyalarını açıkladı. Diğer yandan Mayıs ayının sonuna kadar faizleri sıfırlamıştı. Araba sahibi olmak isteyenler fiyat performans açısında bütçesine uygun otomobili bulmak istiyor. Mayıs ayı otomobil kampanyaları yakından takip edilirken, yeni detayları haberimizde derledik. İşte, Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki ve Renault otomobil kampanyaları...

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Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

2020 yılında araç piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği vatandaşları uygun fiyatlı araç bulmaya yönlendirdi. Buna göre bazı markalar Mayıs sonuna kadar faizleri sıfırladılar.

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Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

CITROEN

Mayıs ayına özel kampanya hazırlayan markalardan Citroën, 167 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışta olan yeni C3 modelinde 50 bin TL için 12 ay boyunca 0 faiz veya 5 bin TL nakit alım desteği sunuyor.

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Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

FIAT

Fiat Professional, Mayıs ayında Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 50 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkânı sağlıyor.

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Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

Tofaş Fabrikası'nda üretilen Fiorino'lar, ay sonuna dek 119 bin bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 153 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.