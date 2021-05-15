Talepler patladı, kaçırılmayacak fırsat geldi! Faizler sıfırlandı, paraşütler açıldı! Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki...

Araba almak isteyenler Mayıs ayında düzenlenecek kampanyaları yakından takip ediyor. Nisan ayında düzenlenen kampanyalar otomobil satışlarında büyük patlamalara neden olmuştu. Türkiye'de satış yapan birçok firma fiyatlarında güncelleme yaptı ve kampanyalarını açıkladı. Diğer yandan Mayıs ayının sonuna kadar faizleri sıfırlamıştı. Araba sahibi olmak isteyenler fiyat performans açısında bütçesine uygun otomobili bulmak istiyor. Mayıs ayı otomobil kampanyaları yakından takip edilirken, yeni detayları haberimizde derledik. İşte, Peugeot, KİA, Jeep, Suzuki ve Renault otomobil kampanyaları...