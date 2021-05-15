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Haberler Galeri Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

Merkez Bankası tarafından faiz kararının açıklanması sonrasında bankaların alacağı tavır merak ediliyordu. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi oranlarında güncelleme yapılması bekleniyor. Mayıs ayının gelmesinin ardından kredi faiz oranlarında güncellemeler yapılması bekleniyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranlarını sorgulaması sürüyor. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 21:39 Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 21:39
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Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi. Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi. Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank ve Vakıfbank tarafından açıklanan güncel faiz oranları merak ediliyor. Zorlu süreçte acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların faiz oranlarını sorgulaması sürüyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler mobil bankacılık ve müşteri hizmetleri üzerinden kolayca işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Güncel faiz oranlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: %1,54
Taşıt kredisi: %1,54
Konut kredisi: %1,38

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Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

HALKBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA

Kredi miktarı ve vade: 300.000 TL / 120 ay

Aylık Ödemeniz (TL) 5.130,59
Faiz Oranı % 1,38
Toplam Geri Ödemeniz (TL) 615.670,80

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Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: Ziraat Bankası tüketici kredi faiz oranı 36 ay vadeye kadar 1,54 olarak karşımıza çıkıyor.

Kredi miktarı ve vade: 50.000 TL / 36 ay
Taksit Tutarı:1.914,12 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.05

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Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...

Taşıt kredisi: Ziraat Bankası taşıt kredisi faiz oranı 1,54 olarak görülüyor.

Kredi miktarı ve vade: 100.000 TL / 48 ay
Taksit Tutarı:3.160,20 TL
Faiz Oranı:% 1,54
Yıllık Maliyet Oranı:% 24.9499