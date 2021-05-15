HaberlerGaleriFırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...
Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi! Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi! Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...
Merkez Bankası tarafından faiz kararının açıklanması sonrasında bankaların alacağı tavır merak ediliyordu. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi oranlarında güncelleme yapılması bekleniyor. Mayıs ayının gelmesinin ardından kredi faiz oranlarında güncellemeler yapılması bekleniyor. Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankaların resmi internet siteleri üzerinden güncel faiz oranlarını sorgulaması sürüyor. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...
Giriş Tarihi: 15.05.2021 21:39Güncelleme Tarihi: 15.05.2021 21:39