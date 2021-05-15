Fırtına geliyor, uçak moduna geçildi. Dertlere derman olacak 1.32 müjdesi. Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank ve Vakıfbank tarafından açıklanan güncel faiz oranları merak ediliyor. Zorlu süreçte acil nakit ihtiyacı olanlar bankaların faiz oranlarını sorgulaması sürüyor. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki en uygun teklif belli olurken ayın yeni teklifleri duyuruldu. Başvuruda bulunmak isteyenler mobil bankacılık ve müşteri hizmetleri üzerinden kolayca işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Güncel faiz oranlarını sizler için bir araya getirdik. İşte, Akbank, Yapı Kredi, Ziraat, Finansbank...