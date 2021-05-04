ANA SAYFA
Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından sağlanan kredi olanağı yüzleri güldürecek. Ziraat Bankası'ndan sunulan faizsiz kredi fırsatından yararlanmak için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor. Kredi kullanacak kişiler 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli kredi imkanı sağlanacak. Sunulan imkana göre en fazla 150 bin TL'ye kadar kredi verilebilecek. Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' adı verilen proje ile hayvancılığın desteklenmesi amaçlanıyor.
Giriş Tarihi: 04.05.2021 21:20
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11