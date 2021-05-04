Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

"TAM KAPANMA SONRASI YOĞUN TALEP BEKLİYORUZ"

Bir başka Galerici Nihat Karip ise şöyle konuştu:

"Son 2 aydır ikinci el araç piyasası durma noktasındaydı. Tam kapanma kararı ile birlikte bu durgun süreç biraz daha uzadı. Fakat kısıtlamaların ardından ikinci el araçlara yoğun talep olacağını düşünüyorum. İkinci el araç alacak vatandaşların bazıları son dönemde fiyatların düşmesini bekliyor. Biz, araç fiyatlarının şu anda dengelendiğini düşünüyoruz"