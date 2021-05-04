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Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
Araba almak isteyenler fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Sıfır araçlarda uzun süredir yaşanan çip krizi sonrasında birçok firma üretime ara verdi. Hal böyle olunca ikinci el araba fiyatlarında beklenmedik bir artış yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesine kısa süre kala fiyatlarda indirim yaşanması bekleniyor. İşte, sıfır ve ikinci el araba piyasasında fiyatlarda artışı olacak mı?
Giriş Tarihi: 04.05.2021 22:14Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 22:14