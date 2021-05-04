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Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

Araba almak isteyenler fiyatların yükselip yükselmeyeceğini merak ediyor. Sıfır araçlarda uzun süredir yaşanan çip krizi sonrasında birçok firma üretime ara verdi. Hal böyle olunca ikinci el araba fiyatlarında beklenmedik bir artış yaşanıyor. Yaz aylarının gelmesine kısa süre kala fiyatlarda indirim yaşanması bekleniyor. İşte, sıfır ve ikinci el araba piyasasında fiyatlarda artışı olacak mı?

Giriş Tarihi: 04.05.2021 22:14 Güncelleme Tarihi: 04.05.2021 22:14
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Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

Araba piyasasında hareketlilik. Fırsatı kaçıran dizini döver. Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba almak isteyenlerin sayısı pandemi döneminde oldukça arttı. Özel araç talebinin artması sonrasında fiyat araştırmaları hız kazanmıştı. Ardından başlayan çip kirizi ise sıfır otomobil üretimini durma noktasına getirdi. Birçok firma üretime ara vermek zorunda kaldı. İşte, Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

GALERİCİLERDEN 'YÜKSELEBİLİR' UYARISI

Pandemi sürecinin başından beri ciddi bir fiyat yükselişi yaşanan ikinci el otomobillerde birkaç aydır fiyatlar dengelendi. Araç alacakların bir kısmı yüksek fiyatların düşmesini bekliyor. Galericiler ise fiyatların tam kapanma sonrası gerçekleşecek talep doğrultusunda yükselebileceğini söyledi.

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Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

BAYRAM SONRASI HAREKETLENEBİLİR

İkinci el otomobil piyasasındaki durgunluğa ilişkin görüşlerini ifade eden Galerici Yunus Ete, "İkinci el otomobil satışlarında havaların ısınmasıyla birlikte hareketlenme bekleniyordu. Pandemi dolayısıyla uygulanacak tam kapanma kararı sonrasında hareketlenme bayram sonrasına kaldı." dedi.

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Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

YÜZDE 10 ARTIŞ BEKLENTİSİ

Yaz mevsimi döneminde ikinci el araçlara daha fazla talep olduğunun altını çizen Ete, "Son dönemde dengelenen fiyatların kapanma sonrasında talebe bağlı olarak yüzde 10 civarı artacağını düşünüyorum'' tahmininde bulundu.

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Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...

"TAM KAPANMA SONRASI YOĞUN TALEP BEKLİYORUZ"

Bir başka Galerici Nihat Karip ise şöyle konuştu:

"Son 2 aydır ikinci el araç piyasası durma noktasındaydı. Tam kapanma kararı ile birlikte bu durgun süreç biraz daha uzadı. Fakat kısıtlamaların ardından ikinci el araçlara yoğun talep olacağını düşünüyorum. İkinci el araç alacak vatandaşların bazıları son dönemde fiyatların düşmesini bekliyor. Biz, araç fiyatlarının şu anda dengelendiğini düşünüyoruz"